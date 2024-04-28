Çicek Yıldız, Tavşantepe’deki olaya ilişkin konuştu! Her şey göründüğü gibi

İzmit Tavşantepe Mahallesi'nde yapılan yol çalışması sırasında Kocaeli Büyükşehir ve İzmit Belediyesi ekipleri arasında 'yetki alanı' nedeniyle çıkan tartışmada AKP’li meclis üyesi İbrahim Efe, kendini yere atarak yuvarlanmıştı. Efe'nin bu hareketleri Türkiye’nin ve sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Yaşanan tartışmayı anbean kayıt altına alan Tavşantepeli Çiçek Yıldız olaya ilişkin gazetemize konuştu. Yıldız konuşmasında kendini tanıtarak başladı, “Adım Çicek Yıldız, Tavşantepe’de ikamet ediyorum. Ev Hanımıyım, eşim emekli ve üç çocuğum var” dedi.
HER ŞEY VİDEODA GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ
Yaşanan olaya da değinen Yıldız, “Benim bir şeyden haberim yoktu evdeydim. Vartolular Derneği Başkanımız mesaj attı. Kim Kocaeli Şehir Hastanesi’ne yakınsa oraya gitsin dedi. Bende oraya yakındım olayın olduğu yere gitmemle birlikte orada Fatma hanımı gördüm. Yanına gidip videoyu açtım. Video çektiğim sırada İbrahim Efe’de geldi. Başkanımızı video çekmek isterken bir anda hiç anlamadığım bir şekilde İbrahim Efe kendini yere attı. Her şey o videoda göründüğü gibi” şeklinde konuştu.
BURADA ÇOK FAZLA MAĞDUR OLDUK
Yıldız sözlerinin devamında ise şu ifadelere yer verdi, “Bu yolun açılmasını Tavşantepeli olarak istiyorduk. Öncesinde çok fazla bu yolda mağdur olduk. Bir ara burada merdiveni kestiler. Yol yapılmak istendi engel olundu. Bu yol çalışması bizim için çok iyi olur”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.