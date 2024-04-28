11'LER BELLİ OLDU

İlk 11
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
4. EMİR ORTAKAYA
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
10. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS
14. GIORGI BERIDZE
23. TUNCER DUHAN AKSU
41. JOAO PEDRO REİS AMARAL
47. RAMIL SHEIDAEV
53. BURAK ÖKSÜZ
55. YUSUF ABDİOĞLU
77. OĞUZ CEYLAN
Yedekler
1. HARUN TEKİN
7. CEM EKİNCİ
12. GIORGI KHARAISHVILI
19. ATİLA TURAN
21. BEDİRHAN YILDIZ
32. MEHMET YILMAZ
38. DAVIT SKHIRTLADZE
44. JOSIP VUKOVIC
45. MESUT CAN TUNALI
70. BARIŞ ALICI
Teknik Sorumlu
MUSTAFA GÜRSEL
İlk 11
1. ZAFER GÖRGEN
19. RAHMETULLAH BERİŞBEK
23. EDSON ANDRE SITOE
57. TAHA BATUHAN YAYIKCI
53. MUCAHİT ALBAYRAK
6. REMİ JOSE MİCHEL MULUMBA
7. CEBIO SOUKOU
10. DOĞAN CAN DAVAS
92. MARVIN LADJI GAKPA
9. METEHAN MİMAROĞLU
17. MARC JOZEFZOON
Yedekler
16. AKIN ALKAN
20. MERT ÇELİK
3. EMRE BATUHAN ADIGÜZEL
5. EMİRHAN AYDOĞAN
8. EMİRHAN AYHAN
77. MUSTAFA ÇEÇENOĞLU
41. MEHMET ÖZCAN
33. LEVENT AYÇİÇEK
2. MOUSSA KALILOU DJITTE
14. DOMINIQUE JOEL BADJI
Teknik Sorumlu
YUSUF ŞİMŞEK
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.