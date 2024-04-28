KOÜ Tıp Fakültesi Mezunlar Derneği buluştu

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunlar Derneği tarafından düzenlenen, 6. Geleneksel Mezunlar kahvaltısı yapıldı. Kahvaltıya katılan KOÜ Rektörü Zafer Cantürk, “Değerli meslektaşlarımızla bir araya gelmekten onur ve mutluluk duydum. Bu güzel programı organize eden emek veren dernek üyelerine teşekkürlerimi sunuyor; Derneğin kuruluşunun 10. yılını kutluyorum” dedi.