28 Nis 2024 - 15:15- Gündem G:

KOÜ Tıp Fakültesi Mezunlar Derneği buluştu

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KOÜ Tıp Fakültesi Mezunlar Derneği buluştu mask

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunlar Derneği tarafından düzenlenen, 6. Geleneksel Mezunlar kahvaltısı yapıldı. Kahvaltıya katılan KOÜ Rektörü Zafer Cantürk, “Değerli meslektaşlarımızla bir araya gelmekten onur ve mutluluk duydum. Bu güzel programı organize eden emek veren dernek üyelerine teşekkürlerimi sunuyor; Derneğin kuruluşunun 10. yılını kutluyorum” dedi.
# Kocaeli Üniversitesi

28 Nis 2024 - 15:15 - Gündem

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Yorumlar

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Dr Ersoy Kandemir - Sadettin sen GATA’lıydın değil mi?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 15:23

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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