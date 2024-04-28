Başkan Acur’dan kurultay sonrası ilk değerlendirme!

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı dün gerçekleşti. Meral Akşener'in yeniden aday olmadığı kurultayda seçim yarışı, Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu arasında geçti. İkinci turda da genel başkan belli olmadı ve seçim üçüncü tura kaldı. Üçüncü turda en fazla oyu alan Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener'in ardından İYİ Parti'nin ikinci genel başkanı oldu.

PARTİMİZ İÇİN HAYIRLI UĞURLU OLMASINI DİLİYORUM

Gerçekleşen kurultayın ardından gazetemize açıklamalarda bulunan İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur açıklamasında şu ifadelere yer verdi, “5’inci olağanüstü kongremizi gerçekleştirdik. Kurucu genel başkanımız aday olmadığını beyan etmişti. Grup Başkanvekilimiz ve aynı zamanda İzmir Milletvekilimiz Müsavat Dervişoğlu genel başkanlığa seçildi. 3 turlu bir seçim oldu. Yeni Genel İdare Kurulu üyelerimizde seçildi. Bu seçimin partimizin için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

ÇALIŞMAYA AYNI KARARLILIKTA EDECEĞİZ

3 adayımızda birbirini yakinen ve geçmişten beri tanıyan aynı siyasi gelenekten gelen insanlar. Herhangi bir kırgınlık, dargınlık ve taşkınlık olmadan demokrasinin şenliğiyle geçen bir kurultay oldu. Kaldığımız yerden 2028’deki seçimlere ve hedeflerimize aynı kararlılıkta çalışmaya devam edeceğiz”