Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Atatürk Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi'nde S.G. ile Ö.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.G, tabancayla bacağından yaralandı.Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.