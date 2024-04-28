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Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Çayırova ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı
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Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı mask

Atatürk Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi'nde S.G. ile Ö.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.G, tabancayla bacağından yaralandı.Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
# çalışma, sağlık

28 Nis 2024 - 16:44 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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