KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DARICA İLÇESİ KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ VE GEBZE İLÇESİ OSMAN YILMAZ MAHALLESİ ALTYAPI HATLARI İNŞAATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/531641

1-İdarenin a) Adı : KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Serdar Mah. D-100 Karayolu Üzeri No:59 41100 İZMİT/KOCAELİ c) Telefon ve faks numarası : 2623173288 - 2623173292 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : DARICA İLÇESİ KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ VE GEBZE İLÇESİ OSMAN YILMAZ MAHALLESİ ALTYAPI HATLARI İNŞAATI b) Niteliği, türü ve miktarı : 400 m içmesuyu hattı, 3.220 m atıksu hattı, 2.055 m yağmursuyu hattı ve 88 m yatay sondaj imalatları yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : KOCAELİ İLİ GENELİ ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 240 (İkiYüzKırk) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.05.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İSU Genel Müdürlüğü A Blok A-202 nolu İhale Salonu İzmit / KOCAELİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11.06.2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Yer Alan A/III veya A/IV Grubu İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Belge Adı Açıklama İnşaat Mühendisliği Çevre Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:60

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı HER CİNS ZEMİNDE HENDEK, TEMEL VE SERBEST KAZI YAPILMASI 3,88% 12,95% 3,45 KAZI MALZEMESİNİN TAŞINMASI 3,6% 11,36% 3,2 BORU YATAKLAMA VE GÖMLEKLEMESİNDE GRANÜLOMETRİK KUM - KIRMATAŞ İLE SIKIŞTIRILMIŞ DOLGU YAPILMASI 0,12% 0,35% 0,09 BORU HENDEĞİ VE SANAT YAPILARINDA KIRMATAŞ MALZEME İLE SIKIŞTIRILMIŞ DOLGU YAPILMASI 12,53% 33,82% 10,02 BORU HENDEĞİ VE SANAT YAPILARINDA STABİLİZE MALZEME İLE SIKIŞTIRILMIŞ DOLGU YAPILMASI 2,57% 8,11% 2,29 Ø 315 MM ÇAPINDA 10 ATÜ PE BORUNUN DÖŞENMESİ 0,15% 0,45% 0,11 İDARE MALI Ø 100 MM ÇAPINDA DÜKTİL FONT BORUNUN DÖŞENMESİ 0,04% 0,13% 0,03 İDARE MALI Ø 150 MM ÇAPINDA DÜKTİL FONT BORUNUN DÖŞENMESİ 0,04% 0,13% 0,03 KARAYOLU,DEMİRYOLU VB.YERLERİN ZEMİN ALTINDAN (HER TÜRLÜ ZEMİNDE) YATAY DELGİ METODU İLE DELİNEREK GEÇİLMESİ VE Ø 613 MM ÇAPINDA (T=6.00 MM ST37) ÇELİK BORU SÜRÜLMESİ 1,33% 7,09% 1,78 Ø200 MM BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU BETON BORU İLE KANALİZASYON PARSEL BACASI BAĞLANTISI YAPIMI 0,48% 1,8% 0,48 Ø300 MM BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU BETON BORU HATTI YAPIMI 1,64% 4,96% 1,46 Ø400 MM BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU BETON BORU HATTI YAPIMI 1,33% 4,01% 1,18 Ø500 MM BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU BETON BORU HATTI YAPIMI 0,24% 0,75% 0,19 Ø600 MM BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU BETONARME BORU HATTI YAPIMI 0,31% 0,9% 0,24 Ø800 MM BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU BETONARME BORU HATTI YAPIMI 2,39% 7,53% 2,12 Ø1000 MM BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU BETONARME BORU HATTI YAPIMI 1,89% 5,7% 1,68 Ø1200 MM BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU BETONARME BORU HATTI YAPIMI 1,56% 6,33% 1,78 Ø300 MM HDPE ESASLI KORUGE BORU İLE KANALİZASYON VEYA YAĞMURSUYU IZGARA BAĞLANTISI HATTI YAPIMI (SN8) 0,15% 0,45% 0,11 Ø400 MM HDPE ESASLI KORUGE BORU İLE KANALİZASYON VEYA YAĞMURSUYU IZGARA BAĞLANTISI HATTI YAPIMI (SN8) 0,09% 0,27% 0,07 Ø600 MM HDPE ESASLI KORUGE BORU İLE KANALİZASYON VEYA YAĞMURSUYU IZGARA BAĞLANTISI HATTI YAPIMI (SN8) 0,17% 0,53% 0,13 Ø 100 MM PVC SERT PİSSU BORUSU DÖŞENMESİ (PARSEL BAĞLANTI HATTI) 0,18% 0,56% 0,14 İMALATLARA AİT KOORDİNAT ÖLÇÜMLERİNİN YAPILMASI 0,21% 1,04% 0,28 ÇIKIŞ ÇAPI Ø 300 MM DERİNLİĞİ H:0,50-2,00 m OLAN BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU MUAYENE BACASININ TEMİNİ, KAZISI, DOLGUSU VE MONTAJININ YAPILMASI 0,38% 1,42% 0,38 ÇIKIŞ ÇAPI Ø 300 MM DERİNLİĞİ H:2,01-3,00 m OLAN BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU MUAYENE BACASININ TEMİNİ, KAZISI, DOLGUSU VE MONTAJININ YAPILMASI 0,47% 1,75% 0,47 ÇIKIŞ ÇAPI Ø 300 MM DERİNLİĞİ H:3,01-4,00 m OLAN BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU MUAYENE BACASININ TEMİNİ, KAZISI, DOLGUSU VE MONTAJININ YAPILMASI 0,93% 3,34% 0,98 ÇIKIŞ ÇAPI Ø 300 MM DERİNLİĞİ H:4,01-5,00 m OLAN BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU MUAYENE BACASININ TEMİNİ, KAZISI, DOLGUSU VE MONTAJININ YAPILMASI 0,12% 0,37% 0,09 ÇIKIŞ ÇAPI Ø 300 MM DERİNLİĞİ H:5,01-6,00 m OLAN BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU MUAYENE BACASININ TEMİNİ, KAZISI, DOLGUSU VE MONTAJININ YAPILMASI 0,07% 0,23% 0,06 ÇIKIŞ ÇAPI Ø 400 MM DERİNLİĞİ H:0,50-2,00 m OLAN BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU MUAYENE BACASININ TEMİNİ, KAZISI, DOLGUSU VE MONTAJININ YAPILMASI 0,55% 2,03% 0,55 ÇIKIŞ ÇAPI Ø 400 MM DERİNLİĞİ H:2,01-3,00 m OLAN BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU MUAYENE BACASININ TEMİNİ, KAZISI, DOLGUSU VE MONTAJININ YAPILMASI 0,34% 1,25% 0,34 ÇIKIŞ ÇAPI Ø 500 MM DERİNLİĞİ H:0,50-2,00 m OLAN BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU MUAYENE BACASININ TEMİNİ, KAZISI, DOLGUSU VE MONTAJININ YAPILMASI 0,03% 0,09% 0,02 ÇIKIŞ ÇAPI Ø 500 MM DERİNLİĞİ H:2,01-3,00 m OLAN BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU MUAYENE BACASININ TEMİNİ, KAZISI, DOLGUSU VE MONTAJININ YAPILMASI 0,11% 0,34% 0,09 ÇIKIŞ ÇAPI Ø 600 MM DERİNLİĞİ H:0,50-2,00 m OLAN BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU MUAYENE BACASININ TEMİNİ, KAZISI, DOLGUSU VE MONTAJININ YAPILMASI 0,06% 0,19% 0,05 ÇIKIŞ ÇAPI Ø 800 MM DERİNLİĞİ H:2,01-3,00 m OLAN BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU MUAYENE BACASININ TEMİNİ, KAZISI, DOLGUSU VE MONTAJININ YAPILMASI 0,51% 1,91% 0,51 ÇIKIŞ ÇAPI Ø 800 MM DERİNLİĞİ H:3,01-4,00 m OLAN BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU MUAYENE BACASININ TEMİNİ, KAZISI, DOLGUSU VE MONTAJININ YAPILMASI 0,05% 0,17% 0,04 ÇIKIŞ ÇAPI Ø 1000 MM DERİNLİĞİ H:2,01-3,00 m OLAN BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU MUAYENE BACASININ TEMİNİ, KAZISI, DOLGUSU VE MONTAJININ YAPILMASI 0,93% 2,81% 0,83 ÇIKIŞ ÇAPI Ø 1200 MM DERİNLİĞİ H:2,01-3,00 m OLAN BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU MUAYENE BACASININ TEMİNİ, KAZISI, DOLGUSU VE MONTAJININ YAPILMASI 0,81% 2,75% 0,81 ÇIKIŞ ÇAPI Ø 1200 MM DERİNLİĞİ H:3,01-4,00 m OLAN BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU MUAYENE BACASININ TEMİNİ, KAZISI, DOLGUSU VE MONTAJININ YAPILMASI 0,17% 0,51% 0,13 Ø 620 MM İÇ ÇAPINDA - SFERO DÖKÜM KAPAKLI BUHAR KÜRLÜ 500 DOZLU KANALİZASYON PARSEL BACASI TEMİNİ, KAZISI, DOLGUSU VE MONTAJININ YAPILMASI 1,13% 3,41% 1 Ø 620 MM İÇ ÇAPINDA - BETONARME KAPAKLI BUHAR KÜRLÜ 500 DOZLU KANALİZASYON PARSEL BACASI TEMİNİ, KAZISI, DOLGUSU VE MONTAJININ YAPILMASI 0,15% 0,45% 0,11 İKİLİ BETONARME YAĞMURSUYU IZGARASININ SET HALİNDE TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI (D400 IZGARA KAPAĞI, BETONARME PREKAST MENHOLÜ VE TOPLAMA YAPISI DAHİL) 0,03% 0,1% 0,02 SERİ IZGARA İÇİN BETONARME PREKAST YAĞMURSUYU IZGARA KANALININ TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI (D400 IZGARA KAPAĞI, BETONARME PREKAST MENHOLÜ DAHİL) 1,33% 7,07% 1,77 SERİ IZGARA İÇİN BETONARME PREKAST TOPLAMA YAPISININ TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI 0,25% 0,77% 0,19 TEKLİ BETONARME D400 YAĞMURSUYU IZGARASININ SET HALİNDE TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI (IZGARA KAPAĞI, BETONARME PREKAST MENHOLÜ DAHİL) 0,47% 2,18% 0,58 ETÜT PROJE VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 0,01% 0,02% 0,01 YÜKSEK POTANSİYELLİ 17Lb MAGNEZYUM ANOT TEMİNİ VE MONTAJI 0,09% 0,28% 0,07 1X25 mm2 NYY KABLO TEMİNİ VE MONTAJI 0,05% 0,14% 0,04

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

21/03/2019 tarih ve 30721 sayılı Resmi Gazete'de, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince (Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü) ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. Maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.