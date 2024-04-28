EMEKLİLERİN TEMMUZ ZAMMI ŞEKİLLENİYOR

Emekliler yılına özel refah paketi geliyor. Bunun yanında Temmuz döneminde emekli zammı ve mevcut durumda 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için düzenleme yapılacak. Emekli kart uygulaması ile milyonların giderleri azalarak hayat şartları iyileşecek.

EMEKLİLER İÇİN KADEME KADEME ADIMLAR ATILIYOR

Ocak döneminde SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57'den yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25'e yükseldi.

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseldi. Senede 2 defa ödenen emekli bayram ikramiyesi yüzde 50 artışla 3 bin TL'ye çıkarıldı. 2024 yılında atılan 3 adımın ardından sırada emekliye refah paketi ve Temmuz zammı düzenlemesi var.

TEMMUZ ZAMMI ŞEKİLLENİYOR

Desteklerle ilgili çalışmalar devam ederken Temmuz ayında yapılacak artışla ilgili de ipuçları belli olmaya başladı. Emeklilerin zam oranlarını enflasyon belirliyor.

Emekliler Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyona göre zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar enflasyon artışı alırken memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeyle birlikte enflasyon farkı alıyor.

Şu anada kadar üç aylık enflasyon belli oldu. Buna göre üç aylık artış yüzde 15 olarak belirlendi. Buna üç veri daha eklenecek. 6 aylık enflasyonun yüzde 25-30 arasında olması bekleniyor.

Ancak emeklilerin alım gücünü artırmak için masada bir formül daha bulunuyor. Buda Temmuz zammının yıllık enflasyona göre yapılması. Bu formülün hayata geçirilmesi durumunda emekliyi Temmuz ayında yüzde 35-40 arasında bir zam bekliyor.

REFAH PAYI VE TABAN MAAŞ

Yıllık ya da 6 aylık enflasyona göre zam yapılmasının ardından hem memur emeklileriyle SSK emeklileri arasındaki farkı gidermek hem de ar7tışı yükseltmek için bir refah payının da eklenmesi gündeme gelebilecek. Bu durumda enflasyon artışının üzerine 10-15 puanlık bir refah payı da eklenebilecek.

Bunun yanında Ocak'ta 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkartılan taban maaşında yeniden belirlenmesi bekleniyor. Taban maaşa yapılacak artış daha düşük aylığı olan emeklilere yapılan seyyanen desteği de artırmış olacak.

EMEKLİ MAAŞI ZAM TABLOSU

3 aylık enflasyon : Yüzde 15

6 aylık beklenti: Yüzde 25-30

Refah payı beklentisi: 10-15 puan

Yıllık enflasyon beklentisi: Yüzde 34-40

Taban maaş: 10 bin TL

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3 FORMÜL

6 aylık enflasyon formülü

Yıllık enflasyon formülü

Asgari ücret ile eşitleme formülü

Kaynak: VATAN