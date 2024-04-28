Mehmet Şimşek'ten 'yabancı sermaye' çıkışı!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin geçmiş döneme göre artık uygun maliyetli dış finansman sağladığını söyledi.

Bakan Şimşek, 2023 yılının ilk beş ayında 2,9 milyar dolar net portföy çıkışı olduğunu belirtirken Haziran 2023-Şubat 2024 döneminde 16,8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleştiğini ifade etti.

Verileri değerlendiren Mehmet Şimşek, "Ülkemize dış kaynak gelmiyor iddialarına yerinde bir yanıt" şeklinde bir çıkışta bulundu.

Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Şimşek, "Dış borç çevirme oranı aynı dönemde bankalarda yüzde 96’dan yüzde 149’a; reel sektörde yüzde 73’ten yüzde 118’e yükseldi. Yılın ilk dört ayında 3,7 milyar doları sermaye benzeri olmak üzere bankalar 10,7 milyar dolar, özel sektör ise 1,6 milyar dolar eurobond ihraç etti" ifadelerini kullandı.

Ülkemize dış kaynak gelmiyor iddialarına yerinde bir yanıt.



Artan güven ve öngörülebilirlik sayesinde ülkemiz uluslararası piyasalardan daha uzun vadeli ve geçmiş döneme göre uygun maliyetli dış finansman sağlıyor.



2023 yılı ilk beş ayında 2,9 milyar dolar net portföy çıkışı… https://t.co/6y0E5VBO4e — Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 28, 2024

Kaynak: CUMHURİYET