Sakarya son dakikada üçüncü oldu BU KÖRFEZ ADAMI DELİRTİR: 3-1

55 puanla dördüncü sırada yer alabildik. Bu hafta Bodrum’a gidiyoruz, diğer hafta finalde Sakarya geliyor. Nefesler tutuldu. Gollerimiz füzeyi gönderen Yusuf, Amaral ve Vukoviç’ten geldi. Pazar Bodrum’a gidiyoruz, yine tüm maçlar aynı saate başlayacak.

İŞTE BUGÜNKÜ MAÇIN ÖYKÜSÜ…

6' Amaral yayın üzerinden plase attı. Kaleci direk dibinden çıkardı. Aynı dakikada Amaral yine vurdu, yine kaleci çıkardı. Kocaelispor maça sıkı başladı. 10' Emir kasığından sakatlık yaşadı. Ayağa kalktı. 11' Cihat harika bir pasla Candeias'ı sağdan ceza alanına soktu, Candeias içeri kesti savunma ıskaladı. Ancak kimse vuramadı. 12' Kocaelispor akın akın geliyordu. Amaral ceza yayı önünden bomboş buldu plase yaptı, ama çerçeveyi bulamadı. Amaral sağda bomboş Burak'a ortaladı, altı pasta kimse dokunamadı elle oynama itirazları vardı. Yüzde yüz penaltıydı... VAR beklendi... Pozisyon ofsayttı. Ancak ne penaltı ne ofsayt verilmedi. 26' Duhan sarı kart gördü.

BASTIRDIKÇA DİRENDİLER…

33' Yusuf ceza yayında vurdu, eski 41 numara Batuhan Yayıkçı kafasıyla uzaklaştırdı. 36' Oğuz Ceylan Burak'ın müthiş pasıyla sağdan ceza alanına girdi. Kaleciyle karşı karşıya çok kötü vurdu, kaleci uzaklaştırdı. Yüzde yüz gollük pozisyondu. 39' Amaral ceza alanı içinde önüne harika aldı, ama bomboş pozisyonda kalecinin üzerine vurdu. İlk yarı sona erdi: 0-0. Bandırma ikinci yarışa iki değişiklik birden yaparak başladı. 48' Rahmetullah Berişbek aşırtma vurdu, Gökhan'ın üzerinden süzülen top üst direkten geri döndü. Şanslıydık. 51'de yine inanılmaz bir gol kaçırdık. Amaral, Şeydayev'i pozisyona soktu Seydayev çalımlarla girdi, Plase çıkardı, Emir'e adeta al da at dedi. Emir üstten avuta attı. Pozisyondan sonra Bandırmalı oyuncu Beridze'ye vurduğu için sarı kart gördü ama kırmızı karttı.

MUSA’YA GÖKHAN’DAN İKRAM

55' Musa Cisse golünü attı. Musa savunmadaki hatada topu kaptı, Yusuf ve Gökhan'ın arasında topu kapan arkadaşının pasıyla boş kaleyi gördü: 0-1. 57' Şeydayev'in yerine Skirtladze girdi. Emir'in yerine de Vukoviç dahil edildi. 60' Burak Öksüz yakın mesafeden üstten avuta atarken Taha Batuhan sakatlık geçirdi. İki takım da penaltı ve faul itirazında bulundu. GOOOOOOOOOOOOOOOOOL. 65' Yusuf yine sahneye çıktı ve sezonun golünü attı: 1-1. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL… 69' Amaral Candeias'ın assistiyle skoru 2-1 yaptı. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL… 74' 3-1 dakikada Amaral getirdi, Vukoviç'e harika bir gol attırdı. 76' Barış ve Mehmet girdi, Beridze ve Oğuz çıktı. Son dakikalarda başta gol olmadı: 3-1. Pazar bodrum7a konuk olacağız.

Gökhan Değirmenci**

Yusuf Abdioğlu**

Burak Öksüz*

Emir Ortakaya** ( 58’ Joseph Vukovic*)

Duhan Aksu**

Oğuz Ceylan** ( Mehmet Yılmaz**)

Cihat Çelik*** ( 86’ Mesut Can Tunalı ? )

Reis Amaral***

Daniel Candeias***

Giorgi Beridze** ( Barış Alıcı 76**)

Ramil Şeydayev* ( 57’ Davit Skhirtladze**)

YEDEKLER

Mehmet Sarı

Harun Tekin

Haşim Arda Sarman

Cem Ekinci

Giorgi Kharaisvili

Atila Turan

Bedirhan Yıldız

BANDIRMASPOR

Zafer Görgen*

Rahmetullah Berişbek**

Batuhan Yayıkçı*

Mexer**

Mücahit Albayrak**

Mulumba* ( 84’ Badji ?)

Cebio Soukou** ( 76’ Mustafa Çeçenoğlu*)

Doğancan Davas* ( 84’ Emirhan Aydoğan?

Gakpa* ( 46’ Dijite**)

Metehan Mimaroğlu*( 47’ Levent Ayçiçek*)

Jozefzoon*

YEDEKLER

Akın Alkan

Batuhan Adıgüzel

Emirhan Aydoğan

Emirhan Ayhan

Badji

Mert Çelik

Mehmet Özcan

Mustafa Çeçenoğlu

KOCAELİSPOR 3-1 BANDIRMASPOR

STAT: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu

HAKEMLER: Alpaslan Şen** Erkan Akbulut** Samet Özkul**

SARI KART: 26’ Duhan Aksu, 51 Mexer, 58’ Jozefzoon, 62’ Yusuf Cihat Çelik

KIRMIZI KART: 94’Badji

GOLLER: 55’ Dijite, 66’ Cihat Çelik, 69’ Reis Amaral, 74’ Joseph Vukovic

TRENDYOL 1.LİG PUAN DURUMU

33. HAFTANIN PROGRAMI

Ahlatçı Çorum FK - Şanlıurfaspor

Manisa FK - Boluspor

Bandırmaspor - Keçiörengücü

Bodrumspor - Kocaelispor

Sakaryaspor - Tuzlaspor

Ümraniye - Erzurumspor

Eyüpspor - Göztepe

Gençlerbirliği - Giresunspor

Altay - Adanaspor