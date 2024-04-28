Sakarya son dakikada üçüncü oldu BU KÖRFEZ ADAMI DELİRTİR: 3-1

55 puanla dördüncü sırada yer alabildik. Bu hafta Bodrum’a gidiyoruz, diğer hafta finalde Sakarya geliyor. Nefesler tutuldu. Gollerimiz füzeyi gönderen Yusuf, Amaral ve Vukoviç’ten geldi. Pazar Bodrum’a gidiyoruz, yine tüm maçlar aynı saate başlayacak.
İŞTE BUGÜNKÜ MAÇIN ÖYKÜSÜ…
6' Amaral yayın üzerinden plase attı. Kaleci direk dibinden çıkardı. Aynı dakikada Amaral yine vurdu, yine kaleci çıkardı. Kocaelispor maça sıkı başladı. 10' Emir kasığından sakatlık yaşadı. Ayağa kalktı. 11' Cihat harika bir pasla Candeias'ı sağdan ceza alanına soktu, Candeias içeri kesti savunma ıskaladı. Ancak kimse vuramadı. 12' Kocaelispor akın akın geliyordu. Amaral ceza yayı önünden bomboş buldu plase yaptı, ama çerçeveyi bulamadı. Amaral sağda bomboş Burak'a ortaladı, altı pasta kimse dokunamadı elle oynama itirazları vardı. Yüzde yüz penaltıydı... VAR beklendi... Pozisyon ofsayttı. Ancak ne penaltı ne ofsayt verilmedi. 26' Duhan sarı kart gördü.
BASTIRDIKÇA DİRENDİLER…
33' Yusuf ceza yayında vurdu, eski 41 numara Batuhan Yayıkçı kafasıyla uzaklaştırdı. 36' Oğuz Ceylan Burak'ın müthiş pasıyla sağdan ceza alanına girdi. Kaleciyle karşı karşıya çok kötü vurdu, kaleci uzaklaştırdı. Yüzde yüz gollük pozisyondu. 39' Amaral ceza alanı içinde önüne harika aldı, ama bomboş pozisyonda kalecinin üzerine vurdu. İlk yarı sona erdi: 0-0. Bandırma ikinci yarışa iki değişiklik birden yaparak başladı. 48' Rahmetullah Berişbek aşırtma vurdu, Gökhan'ın üzerinden süzülen top üst direkten geri döndü. Şanslıydık. 51'de yine inanılmaz bir gol kaçırdık. Amaral, Şeydayev'i pozisyona soktu Seydayev çalımlarla girdi, Plase çıkardı, Emir'e adeta al da at dedi. Emir üstten avuta attı. Pozisyondan sonra Bandırmalı oyuncu Beridze'ye vurduğu için sarı kart gördü ama kırmızı karttı.
MUSA’YA GÖKHAN’DAN İKRAM
55' Musa Cisse golünü attı. Musa savunmadaki hatada topu kaptı, Yusuf ve Gökhan'ın arasında topu kapan arkadaşının pasıyla boş kaleyi gördü: 0-1. 57' Şeydayev'in yerine Skirtladze girdi. Emir'in yerine de Vukoviç dahil edildi. 60' Burak Öksüz yakın mesafeden üstten avuta atarken Taha Batuhan sakatlık geçirdi. İki takım da penaltı ve faul itirazında bulundu. GOOOOOOOOOOOOOOOOOL. 65' Yusuf yine sahneye çıktı ve sezonun golünü attı: 1-1. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL… 69' Amaral Candeias'ın assistiyle skoru 2-1 yaptı. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL… 74' 3-1 dakikada Amaral getirdi, Vukoviç'e harika bir gol attırdı. 76' Barış ve Mehmet girdi, Beridze ve Oğuz çıktı. Son dakikalarda başta gol olmadı: 3-1. Pazar bodrum7a konuk olacağız.
KOCAELİSPOR
Gökhan Değirmenci**
Yusuf Abdioğlu**
Burak Öksüz*
Emir Ortakaya** ( 58’ Joseph Vukovic*)
Duhan Aksu**
Oğuz Ceylan** ( Mehmet Yılmaz**)
Cihat Çelik*** ( 86’ Mesut Can Tunalı ? )
Reis Amaral***
Daniel Candeias***
Giorgi Beridze** ( Barış Alıcı 76**)
Ramil Şeydayev* ( 57’ Davit Skhirtladze**)
YEDEKLER
Mehmet Sarı
Harun Tekin
Haşim Arda Sarman
Cem Ekinci
Giorgi Kharaisvili
Atila Turan
Bedirhan Yıldız
BANDIRMASPOR
Zafer Görgen*
Rahmetullah Berişbek**
Batuhan Yayıkçı*
Mexer**
Mücahit Albayrak**
Mulumba* ( 84’ Badji ?)
Cebio Soukou** ( 76’ Mustafa Çeçenoğlu*)
Doğancan Davas* ( 84’ Emirhan Aydoğan?
Gakpa* ( 46’ Dijite**)
Metehan Mimaroğlu*( 47’ Levent Ayçiçek*)
Jozefzoon*
YEDEKLER
Akın Alkan
Batuhan Adıgüzel
Emirhan Aydoğan
Emirhan Ayhan
Badji
Mert Çelik
Mehmet Özcan
Mustafa Çeçenoğlu
KOCAELİSPOR 3-1 BANDIRMASPOR
STAT: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu
HAKEMLER: Alpaslan Şen** Erkan Akbulut** Samet Özkul**
SARI KART: 26’ Duhan Aksu, 51 Mexer, 58’ Jozefzoon, 62’ Yusuf Cihat Çelik
KIRMIZI KART: 94’Badji
GOLLER: 55’ Dijite, 66’ Cihat Çelik, 69’ Reis Amaral, 74’ Joseph Vukovic
TRENDYOL 1.LİG PUAN DURUMU
33. HAFTANIN PROGRAMI
Ahlatçı Çorum FK - Şanlıurfaspor
Manisa FK - Boluspor
Bandırmaspor - Keçiörengücü
Bodrumspor - Kocaelispor
Sakaryaspor - Tuzlaspor
Ümraniye - Erzurumspor
Eyüpspor - Göztepe
Gençlerbirliği - Giresunspor
Altay - Adanaspor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Vatan Şaşmaz - Yenemediğimiz Ümraniye spora Keçiören gücü 4 tane attı
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.