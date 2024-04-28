KOMŞU BİR DÖNDÜ PİR DÖNDÜ: 2-3

Maçtan Dakikalar
14. dakikada Talha’nın ceza sahasına ortasında altıpas noktasında Alperen'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
16. dakikada sağ kanattan ceza sahasına ortasında Erdi’nin kafasından seken topu Hasan yine kafayla filelere yolladı. 1-1
25. dakikada sağ taraftan Enishan'ın kale önüne ortasında Şahin'in gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 2-1
90. dakikada Samed'in ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Erdi meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2
90+6. dakikada Sakaryaspor'un kullandığı köşe vuruşunun vuruşunda yaşanan karambolde Hasan, direğin yanından kafayla topu ağlarla buluşturdu. 2-3
Hakemler: Fatih Tokail, Selahattin Altay, Güner Mumcu Taştan
Giresunspor: Göktan, Ertuğrul, Mehmet, Anıl Yiğit, Kadir, Faruk Can, Furkan, Kasım Alperen (Furkan Arda dk. 75), Enishan (Mert Han dk. 85), Talha, Şahin (Ali Emirhan dk. 90+3)
Yedekler: Erkan, Fatih, Arda, Muhammet, Şenel Hami, Emre, Ahmet Lütfü
Teknik Direktör: Serhat Güller
Sakaryaspor: Cihan, Sinan (Burak dk. 46), Ndlovu (Koray dk. 65), Donkor, Murat Cem, Hasan, Roshi (Dimitrov dk. 65), Del Valle, Erdi, Bülent Cevahir (Bülent Uzun dk. 46), Oğuz (Samed dk. 78)
Yedekler: İbrahim, Çağlayan, Rotman, Berat Can, Muhammet Himmet
Teknik Direktör: Turgay Karslı
Goller: Kasım Alperen Köşger (dk. 14), Şahin Dik (dk. 25) (Giresunspor), Hasan Kılıç (dk. 16), Erdi Dikmen (dk. 90), Hasan Kılıç (dk. 90+6) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Anıl Yiğit Çınar, Mehmet Keskin (Giresunspor), Bülent Uzun, Burak Süleyman (Sakaryaspor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.