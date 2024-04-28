Trendyol 1. Lig: Boluspor: 3 - Altay: 1

Maçtan dakikalar
28. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Avramovski’nin sert şutunu kaleci Mustafa çeldi. Dönen topa Oğuz Kaan Güçtekin’in vuruşunda Mustafa Çalışkan gole izin vermedi.
45. dakikada ceza sahasına yapılan ortada savunmadan dönen topla buluşan Enes Öğrüce, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
54. dakikada Jefferson'un savunmanın arkasına attığı pasta buluşan Avramovski kaleci Mustafa'yı çalımlayarak topu filelere yolladı. 1-1
67. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Naby Oulare, meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Defansın müdahalesine rağmen top çizgiyi geçti. 2-1
90. dakikada Boluspor'un kontratağında Tunahan Çiçek'in pasında Avramovski'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1
Hakemler: Ozan Ergün, Barış Çiçeksoyu, Ferhat Çalar
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Batuhan İşçiler (Tunahan Çiçel dk. 46), Oğuz Kağan Güçtekin (Vüsal Isgandarli dk. 80), Berk Yıldız, Jefferson (Kubilay Sönmez dk. 89), Daniel Avramovski, Petar Gigic
Yedekler: İsmail Çipe, Kerem Paykoç, Safa Kınalı, İshak Karaoğul, Abdoulaye Diarrassouba, Idrissa Camara, Hüsamettin Yener
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Altay: Mustafa Çalışkan, Yusuf Tekin (Nurettin Küçükdeniz dk. 81), Eren Erdoğan, Tugay Gündem, Kuban Altunbudak, Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam, Salih Sarıkaya, Mehmet Gündüz (Enes Yetkin dk. 70), Enes Öğrüce (Mehmet Onur Yıldız dk. 85), Deniz Kadah
Yedekler: Sefa Özdemir, Salih Oktay, Onur Efe, Enes Yetkin, Arda Gezer, Murat Uluç, Hikmet Çolak, Galip Semih Mendeş
Teknik Direktör: Cüneyt Biçer
Goller: Enes Öğrüce (dk. 45) (Altay), Daniel Avramovski (dk. 54 ve 90), Naby Ourlare (dk. 67) (Boluspor)
Kırmızı kart: Petar Gigic (dk. 58) (Boluspor)
Sarı kartlar: Enes Öğrüce, Ceyhun Gülselam, Tugay Gündem, Kuban Altunbudak, Eren Erdoğan (Altay)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.