Trendyol 1. Lig: Boluspor: 3 - Altay: 1

Maçtan dakikalar

28. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Avramovski’nin sert şutunu kaleci Mustafa çeldi. Dönen topa Oğuz Kaan Güçtekin’in vuruşunda Mustafa Çalışkan gole izin vermedi.

45. dakikada ceza sahasına yapılan ortada savunmadan dönen topla buluşan Enes Öğrüce, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

54. dakikada Jefferson'un savunmanın arkasına attığı pasta buluşan Avramovski kaleci Mustafa'yı çalımlayarak topu filelere yolladı. 1-1

67. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Naby Oulare, meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Defansın müdahalesine rağmen top çizgiyi geçti. 2-1

90. dakikada Boluspor'un kontratağında Tunahan Çiçek'in pasında Avramovski'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1

Hakemler: Ozan Ergün, Barış Çiçeksoyu, Ferhat Çalar

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Batuhan İşçiler (Tunahan Çiçel dk. 46), Oğuz Kağan Güçtekin (Vüsal Isgandarli dk. 80), Berk Yıldız, Jefferson (Kubilay Sönmez dk. 89), Daniel Avramovski, Petar Gigic

Yedekler: İsmail Çipe, Kerem Paykoç, Safa Kınalı, İshak Karaoğul, Abdoulaye Diarrassouba, Idrissa Camara, Hüsamettin Yener

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Altay: Mustafa Çalışkan, Yusuf Tekin (Nurettin Küçükdeniz dk. 81), Eren Erdoğan, Tugay Gündem, Kuban Altunbudak, Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam, Salih Sarıkaya, Mehmet Gündüz (Enes Yetkin dk. 70), Enes Öğrüce (Mehmet Onur Yıldız dk. 85), Deniz Kadah

Yedekler: Sefa Özdemir, Salih Oktay, Onur Efe, Enes Yetkin, Arda Gezer, Murat Uluç, Hikmet Çolak, Galip Semih Mendeş

Teknik Direktör: Cüneyt Biçer

Goller: Enes Öğrüce (dk. 45) (Altay), Daniel Avramovski (dk. 54 ve 90), Naby Ourlare (dk. 67) (Boluspor)

Kırmızı kart: Petar Gigic (dk. 58) (Boluspor)

Sarı kartlar: Enes Öğrüce, Ceyhun Gülselam, Tugay Gündem, Kuban Altunbudak, Eren Erdoğan (Altay)