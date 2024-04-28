GÖZTEPE 2 YIL ARADAN SONRA SÜPER LİG'DE 

Trendyol 1. Lig'de Göztepe, sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı.
Mücadele 2-0 Göztepe lehine sona erdi.
Galibiyet golleri 77. dakikada Fıratcan Üzüm ve 902. dakikada Lundqvist'ten geldi.
2 YIL ARADAN SONRA SÜPER LİG'DE
Göztepe 2021/2022 sezonunda Süper Lig'e veda etmesinden 2 yıl sonra yeniden Türk futbolunun en yüksek lig seviyesine döndü.
Daha önce Eyüpspor'un Süper Lig'i garantilemesiyle lige çıkacak 2 takım belli oldu. Trendyol Süper Lig'e yükselecek 3. takım play-off mücadelesinin ardından belli olacak.
Kaynak: CUMHURİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.