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Yusuf Şimşek: “Şapkayı önüme koyarım”

Trendyol 1. Lig’de 3-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlanan Kocaelispor – Bandırmaspor maçının ardından teknik direktörler karşılaşmayı değerlendirdi

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Yusuf Şimşek: “Şapkayı önüme koyarım” mask

Yusuf Şimşek: “Şapkayı önüme koyarım”
Ligde maddi ve manevi anlamda sıkıntı yaşayan takımlardan biri olduklarını dile getiren Bandırmaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek ise, “ Kocaelispor’u tebrik ediyorum. İlk yarı çok iyi oynadılar, golleri kaçırdılar. İkinci yarı değişiklikler bizim adımıza olumluydu. Golü de bulduk. Golden sonra yaptığımız basit hatadan dolayı ilk golü yedik. Öne geçtiğimiz maçlarda gol yedikten sonra kırılgan takım oluyoruz. Üzgünüz. Bu ligde maddi ve manevi sıkıntısı olmayan takımlardan biriyiz. Yönetimimizi, onursal başkanımızı, buraya kadar gelen taraftarımızı üzdüğümüz için üzgünüm. Rakip tarafın deplasman takım hocasını istifaya davet etmesi sıkıntı. Ben şapkamı önüme koyarım ama oyuncu arkadaşlarım da koymalı Ben bu sene 4’üncü hocayım. Başka da bir şey söylemek istemiyorum” sözlerini kaydetti.
# Kocaelispor, davet

28 Nis 2024 - 19:15 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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