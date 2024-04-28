GİB harekete geçti! KDV istismarına karşı yeni önlem

Gelir İdaresi Başkanlığı, gıdadaki vergi istismarının önüne geçmek için lokanta, kafe ve pastanelerde satılan yiyecek ve içeceklerden alınacak KDV’de düzenlemeye gidildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre lokanta, kafe, pastaneler, kendilerinin hazırlayıp sundukları yiyecek ve içecekler ile dışarıdan temin ederek sattıkları ürünler için KDV’yi yüzde 10, alkollü ürünlerde yüzde 20 olarak hesaplayacak. Yani yüzde 10 olan KDV’yi yüzde 1 olarak hesaplayıp vergi kaçırmamaları için, vatandaştan aldıkları KDV’yi doğru belgelendirmeleri gerekecek.

Dolayısıyla söz konusu tebliğ, sanıldığı gibi herhangi bir vergi zammına işaret etmiyor. Yiyecek ve içecek satılan yerlerde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10’a, yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20’ye Temmuz 2023’te çıkarılmıştı.

Ancak bazı işletmelerin düşük KDV’ye tabi ürünler üzerinden fiş keserek vergiden kaçma eğilimine girdiği tespit edilmişti. KDV’yi olması gerekenden düşük uygulayan işletmeler sosyal medyada da gündem olmuş; vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda baharatçıların kitap fişi kestiklerini, pastanelerin ise satışlarını ekmek üzerinden yaptığını gösteren fişler paylaşmıştı.

GİB de bu durumun önüne geçmek amacıyla yeni bir tebliğ yayımlamış oldu. Böylece, KDV’nin bazı işletmelerce istismar edilmesinin önüne geçilmiş olacak.

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Bu işletmelerin telefonla veya internet üzerinden sipariş suretiyle adrese gönderme, gel-al gibi yöntemlerle yaptıkları tüm satışları da aynı kapsamda olacak. Söz konusu tebliğ, mayıs ayı başında yürürlüğe girecek.

Kaynak: VATAN