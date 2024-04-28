Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu

Belgrad’da bulunan Aleksandar Nikoli Hall’de yapılan final müsabakalarında 51 kilodaki Macar rakibi Atila Bernarth’ı 4-1 mağlup eden Fenerbahçeli milli sporcu Samet Gümüş, kürsünün ilk basamağına çıkma başarısı gösterdi.
2022 Avrupa U22 Şampiyonası’nda altın, 2022 Akdeniz Oyunları’nda bronz, 2023 Avrupa Oyunları’nda gümüş madalya kazanan Samet Gümüş, 2024 Avrupa Oyunları’nda da altın madalyaya uzanarak önemli bir başarıya imza attı.
Olimpik boksörler Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli’nin ardından Samet Gümüş de şampiyon olan bir diğer sporcu oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.