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Meteoroloji alarm verdi: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki gün hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre; Kocaeli'nin de aralarında olduğu birçok ilde önümüzdeki hafta boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji alarm verdi: Kuvvetli geliyor mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; önümüzdeki hafta yurt genelinde yağışlı havanın etkili olması öngörülüyor. 29 Nisan-3 Mayıs tarihlerini kapsayan haritalı hava durumu tahmin raporu yayınlandı.

Rapora göre; İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Ankara'nın da aralarında olduğu birçok ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Sıcaklıkların Marmara ve Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtildi.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 -60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kaynak: SABAH

# Ankara

28 Nis 2024 - 20:54 - Gündem

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