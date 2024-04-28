Meteoroloji alarm verdi: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; önümüzdeki hafta yurt genelinde yağışlı havanın etkili olması öngörülüyor. 29 Nisan-3 Mayıs tarihlerini kapsayan haritalı hava durumu tahmin raporu yayınlandı.
Rapora göre; İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Ankara'nın da aralarında olduğu birçok ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Sıcaklıkların Marmara ve Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtildi.
Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 -60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kaynak: SABAH
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.