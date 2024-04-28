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CHP'li Akdoğan: “AKITTIKLARI PARAYI KESTİK”

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP’nin yerel seçimlerde 1’nci olması ile ortaya çıkan kamu israfına dikkat çekerek İzmit Belediyesinin TÜGVA ve Ensar Vakfı protokollerine değindi

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CHP'li Akdoğan: “AKITTIKLARI PARAYI KESTİK” mask

İzmit’te ikinci döneme başlayan Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, önceki dönemde TÜGVA ve Ensar Vakfı ile yapılan 25 yıllık protokolü ilk mecliste iptal etti. Sayıştay raporları ve mahkeme kararı ile usulsüz olduğu tespit edilen protokolün iptaline CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan TBMM’de değindi.

“AKITTIKLARI PARAYI KESTİK”

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP’nin yerel seçimlerde 1’nci olması ile ortaya çıkan kamu israfına dikkat çekerek belediyelerdeki usulsüzlükleri anlattı. İzmit Belediyesinin TÜGVA ve Ensar Vakfı ile protokol iptaline de değinen Akdoğan, “İzmit Belediyemizin TÜGVA’ya ve Ensar Vakfı’na akıttığı paraları belediye meclisindeki çoğunluğu almamızdan sonra çok şükür kestik” dedi.
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28 Nis 2024 - 21:27 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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