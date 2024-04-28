TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta İnegölspor, sahasında ağırladığı Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi'ne 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından iddiaya göre İnegölsporlu futbolcu Nadir Çiftçi'nin taraftara hakaret etmesi sonucu gerginlik yaşandı. Maçın ardından soyunma odasına giren futbolcu Nadir Çiftçi, öfkelenerek soyunma odasının camına yumruk attı. O sırada taraftarlar da soyunma odasının camlarına sopalarla saldırdı. Taraftalardan Nihat İ. (23) cam parçasının üzerine gelmesi sonucu elinden yaralandı. Yaralı futbolcu Nadir Çiftçi ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken, elinden yaralanan taraftar ise özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis yaşanan gerginliği sonlandırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
28 Nis 2024 - 21:34- Asayiş Güncelleme:
2. Lig’de maç sonrası yaşanan gerginlikte futbolcu ve taraftar yaralandı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta İnegölspor-Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi maçı sonrası yaşanan gerginlikte 1 futbolcu ve taraftar yaralandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.