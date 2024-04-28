Kamuda ne kadar taşıt var?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kamuda tasarruf edilmesine yönelik yeni bir adım atılmasına yönelik çalışmalar yapıldığını duyurdu. İlk aşamada kamu bünyesinde bulunan bin 500 aracın tasfiye edileceği ifade edilirken, gözler kamudaki araç saltanatına çevrildi.

TAŞIT SAYISI NE KADAR?

30 Haziran 2023 tarihi itibariyle ilgili kurumların Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na ilettikleri bilgilere göre, kamuda toplam 116 bin 904 araç bulunuyor. Genel bütçe kapsamındaki cumhurbaşkanlığı, bakanlık, yüksek yargı gibi kamu idarelerinde 106 bin 363, özel bütçeli idarelerde 5 bin 136, yüksek öğretim kurumlarında 4 bin 305, düzenleyici ve denetleyici kurumlarda 100 taşıt yer alıyor.

AZALACAĞINA ARTTI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021’de ‘taşıt genelgesi’ yayınlamış ve kamunun kullanımındaki araçlara yönelik tasarruf çağrısı yapmıştı.

Genelgede "Kamu kurum ve kuruluşlarınca taşıt edinimleri ihtiyaç analizlerine dayandırılacak, acil ve zorunlu haller dışında her ne suretle olursa olsun yeni taşıt edinilmeyecek. Mevcut taşıtlar da ihtiyaç analizleri ve tasarruf anlayışı çerçevesinde yeniden gözden geçirilecek, ihtiyaç fazlası olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar ihtiyacı olan kurumlara devredilecek ya da tasfiye edilecek" denilmişti.

Ancak kamuda araç sayısı azalacağına arttı. Erdoğan'ın genelge yayınladığı 2021 yılında kamudaki taşıt sayısı 111 bin 122 adetti. 2020 yılında bu sayı 108 bin 866'ydı.

Haziran 2022'de belediyeler hariç kamu kuruluşlarının kullanımındaki toplam araç sayısı 112 bin 725'e çıktı. Araç adedi bir yıl içinde 4 bin 179 artarak Haziran 2023 itibariyle 116 bin 904'e ulaştı.

13 YILDA 10.3 MİLYAR LİRA

Öte yandan, taşıtlar için ödenen kira bedeli de dudak uçuklatıyor. 2024'ün ilk üç ayında taşıt kiralamaya 880 milyon lira harcandı. 2011 yılından bu yana ödenen kira bedeli ise 10.3 milyar lira oldu. Ocak 2021 - Mart 2024 arası ödenen kira bedeli ise 5.7 milyar lira... Yani, son 13 yılda araç kirasına ödenen toplam miktarın yarısından fazlası son 2 yıl 3 ay içerisinde ödendi.

YILIN İKİNCİ YARISINA KALDI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bunun üzerine Haziran 2023'te kamu kurumlarına bir ‘tasarruf genelgesi’ gönderdi, devlet kurumlarının tedbirlere uygun hareket etmelerini istedi.

Bakanlık, tasarruf tedbirleri kapsamında kamu kurumlarında bulunan makam araçlarını gözden geçiriyor. Bu kapsamda, kamu kurumlarına kayıtlı tüm araçların envanteri çıkarılarak, gereksiz olanların tasfiye edileceği bir liste hazırlanacak.

Şimşek, dün yaptığı açıklamada kamuda tasarruf çalışmasını nihai noktaya getirdiklerini, tasarruf ve harcama kontrolünü yılın ikinci yarısında güçlü şekilde devreye alacaklarını söyledi.