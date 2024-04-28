DERVİŞİOĞLU'NU BU SÖZLER KAZANDIRDI

İyi Parti 5. Olağanüstü Büyük Kurultayı'nın üçüncü turunda 611 delegenin oyunu alarak genel başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu'nun oylama öncesi yaptığı konuşma dikkat çekti.

"ERDOĞAN HÜKÜMETİ TOPLUMU ÇATIŞTIRARAK SÜRECİ YÖNETİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meydan okuyan Dervişoğlu şu ifadeleri kullandı: "Erdoğan hükümeti kutuplaştırarak, toplumu çatıştırarak süreci yönetiyor. Erdoğan hükümeti kamu kaynaklarıyla yandaşlarını ihya ediyor, Erdoğan hükümeti 22 yıllık imar değişikliği açlığıyla insanımızı, doğamızı, denizimi yağmalıyor.

"ALLAH RIZASI İÇİN BANA BİR FIRSAT TANIYIN"

Erdoğan hükümeti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş tapusu olan Lozan'ın yandaşları marifetiyle tartışmaya açılmasına dayanak oluşturmaya çalışıyor. Biz bunlarla mücadele etmek mecburiyetindeyiz. Bu mücadele kongre salonlarında, konferans salonlarında verilebilecek bir mücadele değildir. Sizlere yalvarıyorum Allah rızası için diyorum, bana bir fırsat tanıyın Türkiye'nin meydanlarında Tayyip Erdoğan ile hesaplaşmak istiyorum."

SEÇİMİ BU SÖZLER KAZANDIRDI

İYİ Parti'nin yeni lideri olan Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri salonda alkış tufanı koparırken, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bu çıkışın Dervişoğlu'na seçim kazandırdığı yorumları yapıldı.

GİK VE MDK ÜYELERİ BELİRLENDİ

İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri de belirlendi. Buna göre, yeni GİK'te Başkanlık Divanı'ndan Oktay Vural, Ayfer Yılmaz, Saltuk Buğra Kavuncu, Sedat Aksakallı, Şükrü Kuleyin, Naci Cinisli, Mehmet Tolga Akalın, Burak Akburak, Cem Özdemir, Birol Aydemir, Türker Yörükçüoğlu, Ayşe Sucu ve Taner Demirer yer almazken, Hakan Şeref Olgun, Ayyüce Türkeş Taş, Kürşad Zorlu, Ünzile Yüksel ve Selcan Taşcı Hamşioğlu listeye girdi.

Kurulda partinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz ile bir süre önce partiden istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale'nin de yer alması dikkati çekti. Liste, şu isimlerden oluştu:

"Ayyüce Türkeş Taş, Hakan Şeref Olgun, Turan Yaldır, Kürşad Zorlu, Uğur Poyraz, Hasan Toktaş, Ersin Beyaz, Ümit Özlale, Selcan Taşcı Hamşioğlu, Yavuz Aydın, Ünzile Yüksel, Enver Yılmaz, İsmail Koncuk, Müjdat Öztürk, Ali Feyzi Karaca, Kadir Ulusoy, İmran Nilay Tüfekçi, Melih Aydın, Selçuk Kılıçarslan, Cumali Durmuş, Dursun Çolak, Cenk Özatıcı, Ali Topçu, Kazım Haluk Ünal, Nevzat Korkmaz, Hasan Eryılmaz, Orkun Kanber, Alper Akdoğan, Erol Karapınar, Kazım Yücel, Özdemir Polat, Fatih Koca, Ali Adnan Kaya, Rıdvan Yalçın, Burcu Akçaru, Ali Demir, Mehmet Aslan, Fatih Demirkol, Alparslan Yüce, Berna Sukas, Canan Uçar, Hamdi Taner Özeler, Kısmet Çelik, Emel Bilenoğlu, Kübra Dursun, Demet Tekdemir, Kevser Ofluoğlu, Huriye Pelin Tellitepe Turan, Hilal Şerifoğlu, Ali Coşkun."

Yeni MDK'de ise şu isimler yer aldı:

Güçlü Şenel, Zeki Buldan, Kadriye Ünler, Hamza Yurtsever, Hatice Kayalı, Ozan Canyurt, Emin Özkurt, Yusuf Afat, Kenan Kaçmaz, Funda Dilara Arıkan, Abdullah Şalcı.

Kaynak: HABERLER.COM