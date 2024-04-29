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Bu görüntüler Türkiye'den! Gökyüzü kırmızıya boyandı

Bolu'da, Afrika üzerinden gelen toz taşınımı nedeniyle kentte gökyüzü kırmızıya büründü. Şehirde, araçlar önce toz, ardından da yağmurla çamurla kaplandı. ​

Bu görüntüler Türkiye'den! Gökyüzü kırmızıya boyandı mask

Bolu’da son günlerde etkili olan Afrika üzerinden gelen toz taşınımı devam ediyor. Gökyüzünün kızıla boyandığı şehirde, araçlar, toz ve çamur altında kaldı. 

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün önceki günlerde sarı kodlu uyarı verdiği kentte, toz bulutunun etkisi tekrar görüldü.  Toz taşınımı nedeniyle akşam saatlerinde kentte gökyüzü kırmızı renge büründü. Toz taşınımıyla birlikte yağmur başlamasıyla araçların üzeri ince çamurumsu bir tabakayla kaplandı. Toz taşınımı akciğerlerde tahribat oluşturuyor

Kaynak: CNN TÜRK
# yağmur

29 Nis 2024 - 00:17 - Gündem

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