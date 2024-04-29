YADES başvuruları başladı

Yaşlı Destek Programı'na başvurular başladı. Başvuru duyurusu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'dan geldi. Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, yaşlı nüfus oranının yüzde 10,2'ye yükseldiği Türkiye'de, yaşlılara sunulan hizmet sayısının artırılması ve ihtiyaçlara göre çeşitlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bu kapsamda aile temelli aktif ve sağlıklı yaşlanmanın desteklenmesi politikasını YADES programıyla sürdürdüklerimi kaydeden Göktaş, yaşlılara yönelik hizmetlerin sunumunda kurum bakımı hizmetleri yanında, koruyucu, önleyici alternatif hizmet modellerini de yaygınlaştırdıklarını aktardı.

YADES NEDİR?

YADES; Türkiye’de ikamet eden ve hizmete ihtiyaç duyan, 65 yaş üstü yaşlıların korunması Nve desteklenmesi ile biyo-psiko sosyal bakıma ihtiyacı olanların yaşadıkları mekânlarda gerekli olan bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılmasını ve bu hizmetlerin ülke genelinde yaygınlaştırılmasını amaçlayan bir programdır.

Kaynak: NTV