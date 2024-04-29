- Asayiş

Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi açıklarında, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi...

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
Ege Denizi'nde deprem mask

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.24'te merkez üssü Ege Denizi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesinin yaklaşık 195,27 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 9,65 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

29 Nis 2024 - 08:44 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.244.460 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL