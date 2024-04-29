Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman’a Yaşam Boyu Başarı Ödülü' verildi

Amerikan Film Enstitüsü (AFI), Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne Oscar ödüllü dünyaca ünlü aktris Nicole Kidman’ı layık gördü.
ABD’nin Hollywood kentinde düzenlenen törende AFI Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Amerikalı oyuncu Meryl Streep tarafından başarılı oyuncu Kidman’a takdim edildi.
Kidman, sahnede yaptığı konuşmada, “Film yapmak bir ayrıcalıktır.” ifadelerini kullanırken, sevinç gözyaşlarına hakim olamadı.
Avustralyalı film yıldızına şarkıcı eşi Keith Urban eşlik etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.