Bu sezon sergilediği futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanarak bitime haftalar kala şampiyonluğunu ilan eden Derince Birlikspor düzenlenen törenle kupasını almanın mutluluğunu yaşadı. Derince Stadı’nda Körfez Atılımspor’u konuk eden Derince Birlikspor’a maç öncesi kupasını geçmiş dönemde kulüp başkanlığını da yapan Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe takdim etti. Kırmızı lacivertli ekibe maç öncesi kupasını veren Başkan Gökçe yaptığı değerlendirmede “2. Kümede şampiyonluğa ulaşan Derince Birlikspor Futbol Takımımıza kupalarını teslim ettik. Her iki takımında sporcularını ve antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.
- Spor
Derince Birlikspor kupasını başkan Gökçe’nin elinden aldı
2. Amatör Küme C Grubu’nda şampiyonluğa ulaşan Derince Birlikspor’un kupasını Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe takdim etti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.