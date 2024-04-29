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Derince Birlikspor kupasını başkan Gökçe’nin elinden aldı

2. Amatör Küme C Grubu’nda şampiyonluğa ulaşan Derince Birlikspor’un kupasını Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe takdim etti

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Derince Birlikspor kupasını başkan Gökçe’nin elinden aldı mask
Derince Birlikspor kupasını başkan Gökçe’nin elinden aldı
Derince Birlikspor kupasını başkan Gökçe’nin elinden aldı
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Bu sezon sergilediği futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanarak bitime haftalar kala şampiyonluğunu ilan eden Derince Birlikspor düzenlenen törenle kupasını almanın mutluluğunu yaşadı. Derince Stadı’nda Körfez Atılımspor’u konuk eden Derince Birlikspor’a maç öncesi kupasını geçmiş dönemde kulüp başkanlığını da yapan Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe takdim etti. Kırmızı lacivertli ekibe maç öncesi kupasını veren Başkan Gökçe yaptığı değerlendirmede “2. Kümede şampiyonluğa ulaşan Derince Birlikspor Futbol Takımımıza kupalarını teslim ettik. Her iki takımında sporcularını ve antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

Derince Birlikspor kupasını başkan Gökçe’nin elinden aldı

Derince Birlikspor kupasını başkan Gökçe’nin elinden aldı

Derince Birlikspor kupasını başkan Gökçe’nin elinden aldı

Derince Birlikspor kupasını başkan Gökçe’nin elinden aldı

Derince Birlikspor kupasını başkan Gökçe’nin elinden aldı
# sertif gökçe, geçmiş

29 Nis 2024 - 09:38 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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