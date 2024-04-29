29 Nis 2024 - 10:30- Ekonomi G:

Kocaeli’de et fiyatlarına iki ayda büyük zam!

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Et ve Süt Kurumu (ESK), et fiyatlarına yüzde 25 zam yapmasının ardından kırmızı ette birçok kaleme zam geldi. Gelen zammı değerlendiren Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam, “Şu an yaşanan fiyat artışı yükselen maliyetlerle alakalı. Ülkenin ete ihtiyacı olduğu sürece ve üretim yetmedikçe et ithal edilecek. Çözüm ise üretim” dedi.

Aygün Baş
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Kocaeli’de et fiyatlarına iki ayda büyük zam! mask
Kocaeli’de et fiyatlarına iki ayda büyük zam!
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Son dönemde ülke genelinde et fiyatlarına art arda gelen zamlar Kocaeli'de de etkisini gösterdi. Özellikle Et ve Süt Kurumu'nun kendi mağazalarında yaptığı yüzde 25'lik zam ile birlikte, kırmızı et fiyatlarında önemli bir artış yaşandı. Şubat ayından bu yana geçen süre içerisinde dana kıyma, dana kuşbaşı ve dana biftek gibi ürünlerde 100 TL ve üzeri zamlar dikkat çekiyor.

ÜRETİCİNİN DESTEKLENMESİ ŞART

Zam kararını gazetemize değerlendiren Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam, yem fiyatlarının ve maliyetlerin artmasıyla et fiyatlarında da artış yaşandığını ifade etti. Üretimin önemine vurgu yapan Şalgam, “Şu an yaşanan fiyat artışı yükselen maliyetlerle alakalı. Besilik hayvan ithalatı ise uzun vadeli bir süreç. Kısa vadede bir etkisi olmaz. Zamla birlikte kıymanın kilogram fiyatı 580 ile 600 TL arasında değişiyor. Kuşbaşı ise 620 ile 650 TL’den satışa sunuluyor. Kuzu pirzola, kıyma ve kuşbaşını da geçerek 1000 TL’ye ulaştı. Kurban Bayramı’ndan sonra 1-2 ay fiyatlar yükselmez. Ülkenin ete ihtiyacı olduğu sürece ve üretim yetmedikçe et ithal edilecek. Çözüm ise üretim. Üreticinin desteklenmesi şart” dedi.

2024 NİSAN AYI ET FİYATLARI

Kıyma: 600 TL

Kuşbaşı: 620-650 TL

Biftek: 680 TL

Köfte: 560 TL

Sucuk: 590 TL

2024 ŞUBAT AYI ET FİYATLARI

Kıyma: 450 TL

Kuşbaşı: 490 TL

Sucuk: 400 TL

Biftek: 550 TL

Köfte: 500 TL

Kocaeli’de et fiyatlarına iki ayda büyük zam!

# ifade, Zam, dikkat, 2024

29 Nis 2024 - 10:30 - Ekonomi

Mahreç  Aygün Baş

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Vatandaş - Emekli vatandaş ) (Sayın başkanım ver talimatı fiaatlar 100/50 indirilsin gelen mübarek kurban bayramı vatandaş bayram etsin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 11:39
01

Sade - aylık enflasyon bu ay için % 3.0 çıkarsa şaşırma ..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 11:17

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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