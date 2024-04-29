Kocaeli’de et fiyatlarına iki ayda büyük zam!

Son dönemde ülke genelinde et fiyatlarına art arda gelen zamlar Kocaeli'de de etkisini gösterdi. Özellikle Et ve Süt Kurumu'nun kendi mağazalarında yaptığı yüzde 25'lik zam ile birlikte, kırmızı et fiyatlarında önemli bir artış yaşandı. Şubat ayından bu yana geçen süre içerisinde dana kıyma, dana kuşbaşı ve dana biftek gibi ürünlerde 100 TL ve üzeri zamlar dikkat çekiyor.
ÜRETİCİNİN DESTEKLENMESİ ŞART
Zam kararını gazetemize değerlendiren Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam, yem fiyatlarının ve maliyetlerin artmasıyla et fiyatlarında da artış yaşandığını ifade etti. Üretimin önemine vurgu yapan Şalgam, “Şu an yaşanan fiyat artışı yükselen maliyetlerle alakalı. Besilik hayvan ithalatı ise uzun vadeli bir süreç. Kısa vadede bir etkisi olmaz. Zamla birlikte kıymanın kilogram fiyatı 580 ile 600 TL arasında değişiyor. Kuşbaşı ise 620 ile 650 TL’den satışa sunuluyor. Kuzu pirzola, kıyma ve kuşbaşını da geçerek 1000 TL’ye ulaştı. Kurban Bayramı’ndan sonra 1-2 ay fiyatlar yükselmez. Ülkenin ete ihtiyacı olduğu sürece ve üretim yetmedikçe et ithal edilecek. Çözüm ise üretim. Üreticinin desteklenmesi şart” dedi.
2024 NİSAN AYI ET FİYATLARI
Kıyma: 600 TL
Kuşbaşı: 620-650 TL
Biftek: 680 TL
Köfte: 560 TL
Sucuk: 590 TL
2024 ŞUBAT AYI ET FİYATLARI
Kıyma: 450 TL
Kuşbaşı: 490 TL
Sucuk: 400 TL
Biftek: 550 TL
Köfte: 500 TL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Vatandaş - Emekli vatandaş ) (Sayın başkanım ver talimatı fiaatlar 100/50 indirilsin gelen mübarek kurban bayramı vatandaş bayram etsin
Sade - aylık enflasyon bu ay için % 3.0 çıkarsa şaşırma ..
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.