Kocaeli’de et fiyatlarına iki ayda büyük zam!

Son dönemde ülke genelinde et fiyatlarına art arda gelen zamlar Kocaeli'de de etkisini gösterdi. Özellikle Et ve Süt Kurumu'nun kendi mağazalarında yaptığı yüzde 25'lik zam ile birlikte, kırmızı et fiyatlarında önemli bir artış yaşandı. Şubat ayından bu yana geçen süre içerisinde dana kıyma, dana kuşbaşı ve dana biftek gibi ürünlerde 100 TL ve üzeri zamlar dikkat çekiyor.

ÜRETİCİNİN DESTEKLENMESİ ŞART

Zam kararını gazetemize değerlendiren Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam, yem fiyatlarının ve maliyetlerin artmasıyla et fiyatlarında da artış yaşandığını ifade etti. Üretimin önemine vurgu yapan Şalgam, “Şu an yaşanan fiyat artışı yükselen maliyetlerle alakalı. Besilik hayvan ithalatı ise uzun vadeli bir süreç. Kısa vadede bir etkisi olmaz. Zamla birlikte kıymanın kilogram fiyatı 580 ile 600 TL arasında değişiyor. Kuşbaşı ise 620 ile 650 TL’den satışa sunuluyor. Kuzu pirzola, kıyma ve kuşbaşını da geçerek 1000 TL’ye ulaştı. Kurban Bayramı’ndan sonra 1-2 ay fiyatlar yükselmez. Ülkenin ete ihtiyacı olduğu sürece ve üretim yetmedikçe et ithal edilecek. Çözüm ise üretim. Üreticinin desteklenmesi şart” dedi.

2024 NİSAN AYI ET FİYATLARI

Kıyma: 600 TL

Kuşbaşı: 620-650 TL

Biftek: 680 TL

Köfte: 560 TL

Sucuk: 590 TL

2024 ŞUBAT AYI ET FİYATLARI

Kıyma: 450 TL

Kuşbaşı: 490 TL

Sucuk: 400 TL

Biftek: 550 TL

Köfte: 500 TL