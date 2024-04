Kaldı 270 dakika

Böylesi bir lig atmosferinde, pazar günü yaşanan olaylar, inanın bu ligin ne kadar karmakarışık ve her şeye açık olduğunu göstermeye yetiyor. Teşvik birimlere havada uçuşuyor. A takımı B takımına teşvik birimi veriyor, C’yi yensin diye. C takımı, D takımına teşvik veriyor, A’yı yensin diye. Hal bu ki düzenli kulüpler olsalar ve sadece kendi futbolcularını kurup, bu paraları kendilerine ödeseler, daha mantıklı. Ancak Türkiye futbolunun o noktaya gelmesi için on fırın ekmek yemesi gerekiyor.

Kocaelispor, Bandırma karşısında akıllı bir futbol oynadı, ama akılsızca goller kaçırdı. Şeydayev'in egoistliği bir kez daha Kocaelispor'u yakıyordu. Uzun fiziğine rağmen korkunç bir dripling yeteneği olan Şeydayev, arkadaşlarına uyum sağlayamıyor. Haksız da değil. Emir'i bu gidişle gol kralı yapacak, ama Emir ona inat, inanılmaz goller kaçırıyor. Ümraniye maçında da, Bandırma maçında da bunu yaşadık. Şeydayev gerçekten usta işi bir futbolcu. Futbolu iyi biliyor. Fizik yapısı korkunç. İdman eksiği var. Sezon başı hazırlığında gelseydi, bence çok daha faydalı olurdu. Bu ağır fiziğine rağmen korkunç dripling yeteneği ile Taner, Serdar ve Sinan Pektemek’i andırıyor. Taner, Sinan topu önüne alıp gittikleri zaman, durdurmak imkansızdı. Ama tek farkla. onlar gol atıyordu. Şeydayev maalesef son vuruşlarda yetersiz kalıyor. Bu da tamamen idman eksiği ile ilgili bir şey. Maç kondisyonu da son derece düşük olan Şeydayev yalnız kalışor. Sezon başı gelseydi Tanke ile birlikte Kocaelispor’u şampiyon yapmıştı bile. Ama şu an için hazır değil. Play-off’ta coşabilir veya bu egoistliği başımızı da yakabilir.

Artık geriye bakmanın çok anlamı yok. İşte final. Pazar günü Bodrum'da, Bodrumspor ile oynayacağız. Yine bütün maçlar aynı anda başlayacak. Ancak bu, güya şikenin önüne geçecek denen, sadece ve sadece dostlar alışverişte görsün misali bir yalan. TFF bunu yapıyor. Gereksiz, saçma sapan bir karar. Takımlar aldığını almış, verdiğini vermiş. Her türlü bağlantıyı kurmuş. Ödemelerini yapmış. Ödeme takvimlerini belirlemiş. Federasyona sadece 16'da düzgün çaldırmak kalıyor. Cuma akşamı Galatasaray'a çıkıp maçı kazanırken, cumartesi günü derbide Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşacak. Neymiş efendim, bir gün önce Galatasaray yenince Fener'in üzerinde baskı oluşmuş. Bunu yazan yazarlar ve yorumcular futbolcuların ve teknik adamlarının alay konusu oluyordur. Haberleri yok. Tadic, Dzeko, Fernandes, Oxlid Chamberlain gibi Şampiyonlar Ligi’nde yıllarca final oynamış, kupalar kaldırmış bu futbolcular için, bir gün önce Galatasaray kazansa ne yazar, kazanmasa ne yazar. Çıkarlar Cumartesi gerekeni yaparlar. Bence bu basık yalanına onlar da gülüyorlardır. Bir gün önce sahaya çıkan Galatasaray'ın stresi daha mı az olur? Düşünün sahada çıktınız, beraber kaldınız veya yenildiniz. Cumartesi günü Fener daha çok çoşar. Böyle bir mantık olabilir mi ? Profesyonel futbolcu gerçekten profesyonelse, maçı kazanmak için saha dışında başka hiçbir şeyi düşünmez.

“Parasını almıyor, oynamıyor” mantığı geçerli olabilir, ama maç öncesine kadar. Bir futbolcu sahaya çıktı mı, dünyadan kopar. Bu futbolcunun maç öncesinde sadece ve sadece ailevi sorunları varsa, o adam o gün o maça çıkarılmaz. Ancak diğer sorunların hiçbir önemi yoktur. Messi de 90 dakika sahaya çıktığında, sadece futbolu düşünür. Emir de sahaya çıktığı zaman sadece futbolu düşünür. Kafası maçta değil safsataları, (ailevi sorunlar hariç) tamamen Türkiye futboluna olan güveni bitirmiştir. Yabancılar da bunu iyi kullanır.

Ancak pazar günü Kocaelispor maçında, her hakemin başına gelmeyecek olay yaşanmıştır. Gerçekten de aynı anda iki kez VAR’a gidilmesi gereken pozisyon, çok az rastlanan bir olaydır. Burada hakemin tecrübesi ortaya çıkar. Oyuncu ofsaytta, Burak Öksüz topu altı pasa indiriyor. Yardımcı hakem bu pozisyonu kaçırıyor. Pozisyonun devamında penaltı oluyor. Hakem bunu da görmüyor. “VAR’a gitmeden iş halletmeye çalışıyor” yalanı da geçersiz. Kulaklıkla VAR’la konuşuyor. Pozisyonun ofsayt olduğunu anlıyor. Ancak çizgi çizilmesi beklenmeden karar veriliyor. Çünkü Burak Öksüz bariz ofsayt. Ondan sonra hakem taçla oyunu devam ettiriyor. Tribünlerde herkes birbirine bakıyor, “Adam penaltı için niye kameraya gitmedi, VAR’a gitmedi” diye. Yani kafaları karıştırıyor hakem. Pozisyon ofsayt çünkü. Hakem ofsaydı kullandırsa, herkes ne olduğunu anlayacak. Bu bir hakem hatasıdır. Ama kural hatası değildir. Hakemin tamamen acemiliğinden kaynaklanan bir olaydır. Sonuçta ofsayt da doğrudur, ofsayt olmasa, penaltı da doğrudur. Ama ikisini birden vermemek çok komik oldu. Şimdi derse ki “Ben pozisyonu avantaja bıraktım. Pozisyon ofsayttı, gol olsaydı iptal edecektim.” diye. Bunu kimseye anlatamaz.

Bu kadar kritik maçlara, bu kadar tecrübesiz hakemlerin verilmesi başlı başına hatadır. Türk futbolu bu yüzden cendereye atılırken, yurt dışından VAR aptallığı, yakında maçın hakemini getirme mantığına dönüşecek. Ama önden önce Türkiye'ye yabancı bir federasyon yönetimi, yabancı taraftarlar getirilmeli. İş hakeme kadar kaldıysa yazık halimize. Bakın Premier Lig’e, adamlar ne olursa olsun VAR'a gitmemek istiyor. Ve yakında VAR'ı da kaldıracaklar. Top toplayıcı çocuğun direkt top vermesi uygulamasını kaldırdılar bile. Çünkü, geleneklere bağlılar ve futbol geleneğiyle devrim yapabilen bir sanattır. Çünkü futbol hataları oyunudur. Hakem de hata yaparak futbolu güzelleştirir. Sen iki metreden golü atamayıp, hakeme yüklenirsen, onun adı işte Türkiye futbolu olur. Tıpkı elli yıldır olduğu gibi.