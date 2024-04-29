Gölcükspor şokta: 1-2

SKORU UZUN SÜRE DENGELEDİ AMA…
Bölgesel Amatör Lig 2. Grup mücadelesinde İstanbul’da sahaya çıkan Gölcükspor, Feriköy karşısında uzun süre skoru dengeleyerek mücadele etti, son dakikalarda yediği gollerle 2-1 mağlup oldu. Gölcükspor, iyi bir performans sergilerken, ilk yarıdaki etkili oyununu, ikinci yarıya taşıyamadı. Maçın 29. dakikasında Ender'in asisti ve Burak Toker'in golüyle öne geçen Gölcükspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
2.YARI ÇÖZÜLDÜLER
İkinci yarıda da Gölcükspor'un etkili oyunuyla başladı ama sonra durdu. Burak Toker'in sağ kanattan yakaladığı gol fırsatları, takımın skoru arttırma çabasını gösterdi, ancak kaleciyi geçemeyen Gölcük, son dakikalarda yaşadığı savunma zafiyetiyle rakibin gol bulmasına engel olamadı. Feriköyspor'un 83. ve 90. dakikalarda bulduğu gollerle skoru 2-1'e getirmesi, Gölcükspor'un maçtan mağlup ayrılmasına neden oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Murat - Şu harcanan pralar 3 ligte harcanmıyo başarız yönetim bitane hoca bulamadı futbol bilgisi sıfır torpili hoca getirdi bukadar aciz bi takım olamaz yazık vatandaşın parasına hava uçuyo spormuş torpili
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.