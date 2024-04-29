Gölcükspor şokta: 1-2

SKORU UZUN SÜRE DENGELEDİ AMA…

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup mücadelesinde İstanbul’da sahaya çıkan Gölcükspor, Feriköy karşısında uzun süre skoru dengeleyerek mücadele etti, son dakikalarda yediği gollerle 2-1 mağlup oldu. Gölcükspor, iyi bir performans sergilerken, ilk yarıdaki etkili oyununu, ikinci yarıya taşıyamadı. Maçın 29. dakikasında Ender'in asisti ve Burak Toker'in golüyle öne geçen Gölcükspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

2.YARI ÇÖZÜLDÜLER

İkinci yarıda da Gölcükspor'un etkili oyunuyla başladı ama sonra durdu. Burak Toker'in sağ kanattan yakaladığı gol fırsatları, takımın skoru arttırma çabasını gösterdi, ancak kaleciyi geçemeyen Gölcük, son dakikalarda yaşadığı savunma zafiyetiyle rakibin gol bulmasına engel olamadı. Feriköyspor'un 83. ve 90. dakikalarda bulduğu gollerle skoru 2-1'e getirmesi, Gölcükspor'un maçtan mağlup ayrılmasına neden oldu.