Türkiye Karate Federasyonu’nda bir istifa daha

Av. Aslan Abid Uğuz, 2021 Yılı Aralık ayında Türkiye Karate Federasyonu’nun yeni başkanı olmuştu. Fakat o tarihten bu yana sular bir türlü durulmadı. Karate federasyon tarihinde bu kadar istifa zinciri yaşanmamıştı. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Mehmet Kör’den koltuğu devralan Aslan Abid başkanlığında ekibinde uzun süredir kriz yaşanıyordu.

YAPRAK DÖKÜMÜ SÜRÜYOR

Türkiye Karate Federasyonunda yaprak dökümü devam ederken, önceki yönetim kurulu üyeleri Bekir Köksal, Vedat Yolay, Serpil Barış, Timur Özdemir ile Hatun Albayrak'ın istifalarının ardından Yaser Şahintekin de istifasını sundu. Şahintekin “ Değerli Karate Camiası, Aralık 2021 itibariyle yürütmekte olduğum Türkiye Karate Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden 23 Nisan 2024 tarihi itibari ile istifa etmiş bulunmaktayım. Bu süreçte bizlere destek olan herkese, karateye kattıkları için teşekkür ederim” dedi.