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Bisiklet tutkunları, AKRA Gran Fondo Antalya'da buluştu  

AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, Kemer’de 580 sporcunun katılımı ile koşuldu  

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Bisiklet tutkunları, AKRA Gran Fondo Antalya'da buluştu   mask

MUHTEŞEM MANZARA EŞLİĞİNDE YARIŞTILAR

“Mavi ve Yeşil’in bir parçası ol” sloganı ile gerçekleşen organizasyon Fraport TAV Antalya Havalimanı, Corendon Airlines ve Diana Travel’in co-sponsorluğunda düzenlendi. Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kemer’deki yarışa 580 sporcu katıldı.

ÖNEMLİ SPONSONLAR DESTEK VERDİ

Argeus Travel & Events ve Yedi İletişim tarafından organize edilen ve T.C. Antalya Valiliği, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi, Yaşam Hastaneleri, Ceysu, Salcano, Paloma Hotels, Antalya Akvaryum, Shimano, Zemzem Turizm ve Olympos Teleferik katkılarıyla düzenlenen yarış bisiklet tutkunlarını buluşturdu.

ŞAMPİYONLAR KÜRSÜYE ÇIKTI

AKRA Gran Fondo’nun 98K’lık parkurunda erkeklerde birinci 2.55.47.01 derece elde eden Asperox Bikepedia Racing Team’da Anton Hrabovckyi oldu. Kadınlarda birinciliği 3.18.01.84 derecesiyle Melike Çakır elde etti.
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29 Nis 2024 - 10:44 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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