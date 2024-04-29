İTHALAT MI FİYATLARI ŞİŞİRİYOR?

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

Geçtiğimiz gün Datça Pazarında Kızlanlı Burhan Çetin ile çok kısa bir röportaj yaptım. Lütfen izleyin.

100 yaşını aşanların yaşadığı Mavi Bölgelerden Okinava’daki insanların en önemli besin kaynağı olan mor patatesi (tatlı patatesi) biz her hafta, Kızlanlı Burhan’dan taze taze toplanmış satın alırız. Sezon başından sonuna kadar fiyatı hep aynıdır. Bu nedenle de çok takdir ettiğimiz bir üretici. Geçen sezon tatlı patatesi 30 liraya satıyordu bu sezon 50 liraya satıyor. 50 liraya satarken de para kazandığını bu videoda anlattı.

İki gün önce Datça Migros’ta tatlı patatesin fiyatını 109’95 yani 110 lira görünce çok şaşırdım ve üzüldüm. Bir de baktım ki ithal ürün.

Her akşam TV kanallarında fiyatların yükselmesi konuşuluyor. İthal ürün fiyatların ucuzlaması için bir devlet politikası belki olabilir ama yükselmesine asla sebep olmamalı.

Kızlanlı Burhan 50 liraya mis gibi ilaçsız tatlı patatesi satıp para kazanırken neden tatlı patateste ithalata izin verilip 110 liraya bu patates halka satılıyor? Neden Migros bunu yerli üreticiden değil de ithalatçıdan alıyor? Gerçekten çok üzücü.

Kızlanlı Burhan Çetin gibi üreticilerin artması, hatta bu tür ürünlerin ve üreticilerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenmesi en büyük dileğimiz.

Ticaret Bakanlığı'nın da fiyatların yükselmesine neden olan bu tür ithalatın önüne geçmesinin yararlı olacağını düşünüyoruz.