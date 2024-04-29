Başkan Gökçe, özel kalem müdürünü belirledi

Ekibini oluşturmaya devam eden Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, birim müdürlerinde yaptığı değişikliklerin ardından önemli pozisyonlardan birinin daha atamasını yaptı. Buna göre, 7 yıldan bu yana Sertif Gökçe'nin danışmanlığını yapan Süleyman Derse, Özel Kalem Müdürü olarak atandı.