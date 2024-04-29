Kartepe’de bulunan Ho Won Otomotiv İnşaat Malzemeleri Filtre Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, personel alımı yapacak. Kartepe Kızılcık Mahallesindeki Ho Won, 70 pres tezgah operatörü istihdam edecek. Ho Won’da çalışmak isteyen vatandaşlar, İŞKUR üzerinden başvuru yapabilirler.
29 Nis 2024 - 11:09- Gündem Güncelleme:
70 personel alacak!
Hyundai Otomobil Fabrikasının ana tedarikçilerinden olan Güney Kore şirketi Ho Won, fabrikasında yeni personeller istihdam etmeye hazırlanıyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.