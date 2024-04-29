29 Nis 2024 - 11:09- Gündem G:

70 personel alacak!

Hyundai Otomobil Fabrikasının ana tedarikçilerinden olan Güney Kore şirketi Ho Won, fabrikasında yeni personeller istihdam etmeye hazırlanıyor

HABER MERKEZİ
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70 personel alacak! mask

Kartepe’de bulunan Ho Won Otomotiv İnşaat Malzemeleri Filtre Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, personel alımı yapacak. Kartepe Kızılcık Mahallesindeki Ho Won, 70 pres tezgah operatörü istihdam edecek. Ho Won’da çalışmak isteyen vatandaşlar, İŞKUR üzerinden başvuru yapabilirler.
# Ticaret, Kartepe

29 Nis 2024 - 11:09 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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