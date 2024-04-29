70 personel alacak!

Kartepe’de bulunan Ho Won Otomotiv İnşaat Malzemeleri Filtre Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, personel alımı yapacak. Kartepe Kızılcık Mahallesindeki Ho Won, 70 pres tezgah operatörü istihdam edecek. Ho Won’da çalışmak isteyen vatandaşlar, İŞKUR üzerinden başvuru yapabilirler.