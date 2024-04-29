Darıca’da sünnet şöleni kayıtları devam ediyor

Darıca Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sünnet Şöleni için kayıtlar devam ediyor. Yetkililer kayıtların yoğun bir şekilde devam ettiğini, kontenjanın tamamlanmasının ardından kayıtların sona ereceğini ifade ederek, kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlardan acele etmelerini istedi. Kayıtların tamamlanmasının ardından sünnet kıyafetlerinin dağıtılacağı ve tüm masrafların Darıca Belediyesi tarafından karşılanacağı sünnet şöleni için kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların muhtarlıklardan alınacak durum tespit formunu doldurarak Darıca Belediyesi’ne başvurmaları gerekiyor. Sünnet kayıtlarıyla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşların Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde bulunan Sosyal İşler Müdürlüğüne başvurarak ya da 444 7441 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecekleri belirtildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.