İYİ Parti Kocaeli’de istifaların ardı arkası kesilmiyor!

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı bugün yapıldı. Meral Akşener'in yeniden aday olmadığı kurultayda seçim yarışı, Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu arasında geçti. İkinci turda da genel başkan belli olmadı ve seçim üçüncü tura kaldı. Üçüncü turda en fazla oyu alan Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener'in ardından İYİ Parti'nin ikinci genel başkanı oldu.

İNANCINI YİTİRMİŞSEN KOLTUKLARI İŞGAL ETMEYECEKSİN

Kurultay’ın ardından İYİ Parti Kocaeli’de de istifaların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde Veli Başkurt istifasını açıklamıştı. Bir istifa haberi de Gebze’den geldi. İYİ Parti Gebze İlçe Teşkilat Başkanı Tekin Yılmaz siyasi parti üyeliğini sonlandırdığını duyurarak şu ifadelere yer verdi, “Siyaset arenasında inancını yitirmişsen koltukları işgal etmeyeceksin, biz de üzerimize düşen görevi yaptık bugüne kadar yol yürüdüğüm yol arkadaşlarım hakkını helal etsin kırıp üzdüğüm de olduysa onlar da helal etsin, benden yana herkese hakkım helal olsun kalın sağlıcakla Saygılarımla”