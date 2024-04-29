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Derince umutlarını “7” bitirdi

TFF 2. Lig’de kalma mücadelesi veren Belediye Derincespor, Yılmaz Vural’lı Menemen FK karşısında son yılların en ağır bir yenilgilerinden birini aldı. Sahadan 7-1’lik mağlubiyetle ayrılan temsilcimiz, ligde kalma hayalini son maça bıraktı

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Derince umutlarını “7” bitirdi mask

29. DAKİKADA 10 KİŞİ KALDI

Belediye Derincespor, önceki gün Menemen FK ile mücadele etti, karşılaşmayı 7-1 kaybetti. Menemen’e galibiyeti Kemal Rüzgar (4), Mertcan Açıkgöz, Özkan Yıldırım ve İsmail Erdoğan’ın attığı goller getirdi. Derince’nin tek golünü ise Berat Ali Genç kaydetti. Karşılaşmanın 29. dakikasında 10 kişi kalan Derince, çok ağır bir yenilgi aldı.

HER ŞEY SARIYER’E BAĞLI…

Derince, Sarıyer ile sıralama mücadelesi veriyor. Sarıyer önceki gün oynanan maçta favori gözüken İskenderunspor’u 3-0 mağlup etti ve Derince’nin 1 puan üzerine çıktı. Sarıyer son maçında sonuncu sıradaki Uşakspor’u konuk edecek. Derince ise 17. sıradaki Denizlispor’u konuk edecek. Derince’nin ligde kalması için bu maçı kesinlikle kazanması, Sarıyer’in ise kaybetmesi gerekiyor.
# yılmaz vural

29 Nis 2024 - 11:49 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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