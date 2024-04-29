Derince umutlarını “7” bitirdi

29. DAKİKADA 10 KİŞİ KALDI
Belediye Derincespor, önceki gün Menemen FK ile mücadele etti, karşılaşmayı 7-1 kaybetti. Menemen’e galibiyeti Kemal Rüzgar (4), Mertcan Açıkgöz, Özkan Yıldırım ve İsmail Erdoğan’ın attığı goller getirdi. Derince’nin tek golünü ise Berat Ali Genç kaydetti. Karşılaşmanın 29. dakikasında 10 kişi kalan Derince, çok ağır bir yenilgi aldı.
HER ŞEY SARIYER’E BAĞLI…
Derince, Sarıyer ile sıralama mücadelesi veriyor. Sarıyer önceki gün oynanan maçta favori gözüken İskenderunspor’u 3-0 mağlup etti ve Derince’nin 1 puan üzerine çıktı. Sarıyer son maçında sonuncu sıradaki Uşakspor’u konuk edecek. Derince ise 17. sıradaki Denizlispor’u konuk edecek. Derince’nin ligde kalması için bu maçı kesinlikle kazanması, Sarıyer’in ise kaybetmesi gerekiyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.