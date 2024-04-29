BAL’da bizimkilerden gol patlaması: 0-9, 7-1, 5-0 !

GEBZE’NİN UMUDU SÜRÜYOR: 5-0

Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Gebzespor, önceki gün Sarayspor 1953 ile mücadele etti. Temsilcimiz sahadan Adem Parlak ( 2), Mesut Tosun, Özgür Can Özcan ve Murat Demirezen’in golleriyle 5-0 galip ayrıldı. Lider Çorluspor 1947 bu haftayı bay geçti. Aradaki puan farkı 1’e düştü. Gebzespor son iki haftada İFA ve Babaeskispor ile mücadele edecek. Çorlu ise Yuvacık ve Diliskelesispor ile mücadele edecek. Gebze şampiyonluk için bu 2 maçını da kazanıp, Çorlu’nun kaybetmesini bekleyecek.

KULLARSPOR’DAN GOL YAĞMURU: 0-9

Kullarspor 1975, önceki gün oynadığı Lüleburgazspor maçında adeta gol olup yağdı. Temsilcimiz deplasmanda oynadığı karşılaşmayı tam 9-0 kazandı. Dakika 27’de başlayan gol yağmuru 90. dakikaya kadar sürdü. Temsilcimize galibiyeti getiren golleri Bünyamin Küçükosman (4), Gökhan Yılmaz (2), Aykut Aslan, Emre Yılmaz ve Barış Sinan Üstün kaydetti. Alınan bu farklı skorla Kullarspor, puanını 44’e yükseltti.

YUVACIKSPOR FARKLI KAZANDI: 7-1

Bu haftanın farklı kazanan bir diğer takımı ise Yuvacıkspor oldu. Son haftalarda toparlanma eğilimi gösteren temsilcimiz, sahasında Babaeskispor’u konuk etti. Yuvacıkspor, rakibini tam 7-1 mağlup ederek moral depoladı. Yuvacıkspor’da golleri, Berat Aydın (2), Arda Tuna Abanoz (2), Oğulcan Demir, Barkın Akyelken ve Mehmet Akif İbrahimoğlu sıraladı. Temsilcimiz son maçında grup lideri Çorluspor 1947 ile mücadele edecek.

DİLİSKELESİ SAHASINDA MAĞLUP: 1-2

Bölgesel Amatör Lig’deki son maçta ise Diliskelesispor rakibi İFA’yı sahasında konuk etti. Temsilcimiz ilk devrede Yunus Emre Yılmaz ile 1-0 öne geçti ancak skoru ikinci devrede koruyamadı. 56. dakikada Bora Tezcan ve 96. dakikada Mahsum Yaşar skoru belirleyen golleri attılar. Diliskelesi sahasında oynadığı karşılamayı 2-1 kaybetti.