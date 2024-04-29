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Çayırovaspor yeniden BAL’da! 1-0

Süper Amatör Lig Play - Off maçları sona erdi. Liderlik mücadelesi verdiği Karamürselspor’u 1-0 mağlup eden Çayırovaspor, Bölgesel Amatör Lig’e çıkan ilk takım oldu. Bağdatspor ile esik BAL ve 3.Lig temsilcisi Karamürselspor baraj maçı yapacak

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Çayırovaspor yeniden BAL’da! 1-0 mask

10 MAÇIN ARDINDAN MUTLU SONA ULAŞTI

Bölgesel Amatör Lig’e çıkmak adına 10 maçtır mücadele eden 6 takım arasından mutlu sona ulaşan takım esik BAL ekibi Çayırovaspor oldu. Çayırova, grubun son maçında liderlik mücadelesi verdiği yine eski BAL ekibi Karamürselspor ile karşılaştı. İlk devrede Ali Keçeci ile 1-0 öne geçen ekip, maç sonuna kadar skoru korudu ve bu sonuçla gruptaki şampiyonluğunu ilan etti. 10 maçlık zorlu mücadelenin kazananı Çayırovaspor oldu.

KARAMÜRSEL - BAĞDAT BARAJ MAÇI OYNAYACAK

Bağdatspor, deplasmanda Darıca Türkeli Gençlikspor’u 4-1 mağlup etmeyi başardı. Gebze Beylikbağıspor ise Körfez Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalarak baraj maçı oynama fırsatını kaybetti. Bu sonuçların ardından Bağdat 2., Karamürselspor ise 3. sırada, aynı puanda grubu bitirdi. Bağdat ve Karamürsel baraj maçı oynayacak. Kazanan, Bölgesel Amatör Lig biletini alacak.
# oldu

29 Nis 2024 - 11:51 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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