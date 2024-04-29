Çayırovaspor yeniden BAL’da! 1-0

10 MAÇIN ARDINDAN MUTLU SONA ULAŞTI
Bölgesel Amatör Lig’e çıkmak adına 10 maçtır mücadele eden 6 takım arasından mutlu sona ulaşan takım esik BAL ekibi Çayırovaspor oldu. Çayırova, grubun son maçında liderlik mücadelesi verdiği yine eski BAL ekibi Karamürselspor ile karşılaştı. İlk devrede Ali Keçeci ile 1-0 öne geçen ekip, maç sonuna kadar skoru korudu ve bu sonuçla gruptaki şampiyonluğunu ilan etti. 10 maçlık zorlu mücadelenin kazananı Çayırovaspor oldu.
KARAMÜRSEL - BAĞDAT BARAJ MAÇI OYNAYACAK
Bağdatspor, deplasmanda Darıca Türkeli Gençlikspor’u 4-1 mağlup etmeyi başardı. Gebze Beylikbağıspor ise Körfez Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalarak baraj maçı oynama fırsatını kaybetti. Bu sonuçların ardından Bağdat 2., Karamürselspor ise 3. sırada, aynı puanda grubu bitirdi. Bağdat ve Karamürsel baraj maçı oynayacak. Kazanan, Bölgesel Amatör Lig biletini alacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.