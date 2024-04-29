İSU’DAN KÖRFEZ’DE BULUNAN ALT GEÇİDE KALICI ÇÖZÜM

SU BİRİKİNTİSİ OLMAYACAK
İSU Genel Müdürlüğü ani yağışlarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kentin birçok noktasında yağmur suyu altyapı ve dere ıslah çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor. Lokal bölgelerde meydana gelen su birikintilerine karşı kalıcı çözümler ile önlemler alarak yaşanılabilecek olumsuzlukların da önüne geçen İSU, sağanak yağış sonrası Körfez Atalar Mahallesi Sahil Caddesi üzerinde bulunan ve sahil ile bağlantıyı sağlayan alt geçitte meydana gelen su birikintisi sorununu da ortadan kaldırıyor.
KALICI ÇÖZÜM
Bu kapsamda alt geçitte meydana gelen su birikintisinin önüne geçmek için yağmur suyu terfi odası imalatı çalışması başlatan ISU Genel Müdürlüğü; 800 mm ve 500 mm çaplarında 24 metre çelik boru, 400 mm çapında 86 metre beton boru ile 400 mm çapında 70 metre polietilen borular kullanarak yeni yağmur suyu hattı inşa ediyor. Yapılan çalışma sonrası, alt geçitte biriken yağmur suları deşarj edilerek şiddetli yağmurlarda bölgede yaşanan su birikintilerinin önüne geçilmiş olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.