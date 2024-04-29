İYİ Parti Kocaeli'den kurultay sonrası açıklama

İlgili açıklama şu şekilde:
"Partimiz olağanüstü kurultayını büyük bir olgunluk içerisinde, adeta Türk siyasetine demokrasi dersi vererek tamamladı. Birbirinden değerli 4 adayımızın yarıştığı kurultayımızda Türk milliyetçiliğinin sembol isimlerinden, büyük mücadele insanı Müsavat Dervişoğlu Genel Başkanlık koltuğuna oturdu. Birlikte yol yürümekten onur duyduğumuz, Türk siyasetine damga vuran Kurucu Genel Başkanımız Meral Akşener de sevgi, saygı ve minnetle uğurlandı. Öte yandan önceki dönem milletvekilimiz, ağabeyimiz Cumali Durmuş da Genel İdare Kurulu’na (GİK) seçildi.
Herkes bilmelidir ki 27 Nisan İYİ Parti için yeni bir başlangıçtır. Bizler Kocaeli teşkilatları olarak İl Başkanımız Nusret Acur’un öncülüğünde yerel seçimler nedeniyle teşkilatlarımızda oluşan eksikliklerimizi kısa sürede tamamlayacağız. Bunun için yönetim kurulu olarak çalışmalara başladık. En yakın zamanda sonuç alacağız. Kocaeli’de çok güçlü bir yapı oluşturarak Kocaeli’nin dört bir yanında halkımızla kucaklaşacağız. Biliyoruz ki İYİ’ler kazanacak."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.