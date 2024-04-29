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İYİ Parti Kocaeli'den kurultay sonrası açıklama

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı, İYİ Parti Kurultayı'nın ardından ilk açıklamasını yaptı.

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İYİ Parti Kocaeli'den kurultay sonrası açıklama mask

İlgili açıklama şu şekilde:

"Partimiz olağanüstü kurultayını büyük bir olgunluk içerisinde, adeta Türk siyasetine demokrasi dersi vererek tamamladı. Birbirinden değerli 4 adayımızın yarıştığı kurultayımızda Türk milliyetçiliğinin sembol isimlerinden, büyük mücadele insanı Müsavat Dervişoğlu Genel Başkanlık koltuğuna oturdu. Birlikte yol yürümekten onur duyduğumuz, Türk siyasetine damga vuran Kurucu Genel Başkanımız Meral Akşener de sevgi, saygı ve minnetle uğurlandı. Öte yandan önceki dönem milletvekilimiz, ağabeyimiz Cumali Durmuş da Genel İdare Kurulu’na (GİK) seçildi.

Herkes bilmelidir ki 27 Nisan İYİ Parti için yeni bir başlangıçtır. Bizler Kocaeli teşkilatları olarak İl Başkanımız Nusret Acur’un öncülüğünde yerel seçimler nedeniyle teşkilatlarımızda oluşan eksikliklerimizi kısa sürede tamamlayacağız. Bunun için yönetim kurulu olarak çalışmalara başladık. En yakın zamanda sonuç alacağız. Kocaeli’de çok güçlü bir yapı oluşturarak Kocaeli’nin dört bir yanında halkımızla kucaklaşacağız. Biliyoruz ki İYİ’ler kazanacak."
# yeni, büyük, İyi Parti, TÜRK

29 Nis 2024 - 12:48 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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