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O caddede kararı halk verecek!

Denizciler Caddesi ve ara sokaklarındaki araç parklarını önlemek maksadıyla konulan ve esnaflardan tepki gören kaldırım beton park mantarları uygulamasında son kararı yine bölge esnafları verecek

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O caddede kararı halk verecek! mask

DENİZCİLER CADDESİ VE ARA SOKAKLAR

Denizciler Caddesi ve ara sokaklarda araçların kaldırıma çıkmasını önlemek amacıyla konulan kaldırım beton park mantarları (bordür) uygulamasına yönelik gelen tepkiler sonrası Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe anket yapılacağını ifade etti. Kararı bölge esnaflarının vermesini isteyen Başkan Gökçe, uygulamada herkesin görüş ve önerisinin alınacağını ifade etti. Yapılacak olan ankette, esnaflara kaldırım beton park mantarları uygulamasından memnun olup olmadıkları sorulacak. Üç şıklı ankette yine esnaflara ‘Bu konuda farklı bir çözüm öneriniz var mı?’ ve ‘Sizce caddenizin en önemli sorunu nedir?’ soruları sorulacak. Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, alınacak kararda bölge esnaflarının görüş ve önerilerinin belirleyici olacağını ifade etti.

KARARI YİNE BİRLİKTE VERECEĞİZ

Başkan Gökçe açıklamasında “Kıymetli Derince esnafımız; seçim çalışmalarımızda ve göreve geldiğimiz ilk günden itibaren sıkça karşılaştığımız bir konu hakkında sizlerin görüşünü almak istedim. Denizciler Caddemizde ve ara sokaklarında araç parklarını önlemek amacıyla konulan beton dubalarla ilgili sizlerden çok sayıda şikayet geldi. Bizler de bu yorumları dinledik, not aldık. Hatırlarsınız seçim sürecinde her zaman ortak akıl vurgusu yapmıştım. Bu anlayış doğrultusunda Denizciler Caddemizde hayata geçireceğimiz uygulamamızda da kararı yine birlikte vereceğiz. Denizciler Caddemizde ve ara sokaklardaki esnaflarımızın katılımıyla yapacağımız anket bizim için belirleyici olacak. Bu konuda en sağlıklı kararı yine sizlerin vereceğine inanıyorum. Sizlerin görüşü doğrultusunda şekillendireceğimiz caddemiz için

# seçim, ifade, sertif gökçe, var

29 Nis 2024 - 12:52 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(3)
03

Mahkeme Kararı - Yollar kanunen ammeye ait yani kamu malıdır, kamudan alınan vergiler ile, hizmet amaçlı yapılmıştır, ücretli veya ücretsiz otopark olması kanuna aykırıdır,

bununla alakalı yargı kararları vardır, ama takan yok, Sertif bey avukat bu konuyu incelediğinde yolların park olamayacağı mahkeme kararlarını görecektir,

buradaki sorun

kaldırımlardaki mantarlar değil, yolların otopark olmalarıdır.

Ayrıca Denizliler caddesinin genişliği kaç metredir bilemiyorum, fakat Büyükşehirin yetki alanında olacak kadar geniş olduğunuda sanmıyorum,eğer öyle ise cadde esnafının vergilerininde Derince Belediyesine yatması gerekir.

Kalıcı çözüm esnaf anketiyle değil, Büyükşehir ile çözülmelidir.

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02

Vatandas Murti - Gerekli cunku araclar kaldirimlara parkediyor.

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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