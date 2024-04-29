29 Nis 2024 - 12:54- Gündem G:

Karamürsel Halk Eğitim öğrencilere etkinlik düzenliyor

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Karamürsel Halk Eğitim öğrencilere etkinlik düzenliyor mask
Karamürsel Halk Eğitim öğrencilere etkinlik düzenliyor
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Karamürsel Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, ‘Minik Eller Büyük Hayaller’ projesi kapsamında ilçedeki anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda çeşitli etkinlikler düzenliyor. Karamürsel Halk Eğitim Müdürü Bahar Kaplan Yavuz yaptığı açıklamada, “ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da içine alan öğrencilere yeni etkinlik alanı oluşturarak, yeteneklerini keşfetmeleri amacıyla çocuklarımızla buluştuk. Bu önemli projeyi yılsonuna kadar sürdürmeyi planlıyoruz” dedi. 
# yeni, büyük, 23 Nisan

29 Nis 2024 - 12:54 - Gündem

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