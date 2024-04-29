Karamürsel Halk Eğitim öğrencilere etkinlik düzenliyor

Karamürsel Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, ‘Minik Eller Büyük Hayaller’ projesi kapsamında ilçedeki anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda çeşitli etkinlikler düzenliyor. Karamürsel Halk Eğitim Müdürü Bahar Kaplan Yavuz yaptığı açıklamada, “ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da içine alan öğrencilere yeni etkinlik alanı oluşturarak, yeteneklerini keşfetmeleri amacıyla çocuklarımızla buluştuk. Bu önemli projeyi yılsonuna kadar sürdürmeyi planlıyoruz” dedi.