Başkan Hürriyet ve ekibi, mesaiye personeli ziyaret ederek başladı

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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ‘Güçlü Meclis, Güçlü Kadro’ diyerek çıktığı yolda 2’nci döneme merhaba dedi. Pazartesi günü mesaisine personeli ziyaret ederek başlayan Başkan Hürriyet’e CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, müdürler ve hizmet masası sorumluları eşlik etti.

“KOLAYLIKLAR DİLİYORUM”

Başkan Hürriyet ve ekibi 9’uncu kattan başlayarak tüm müdürlükleri ziyaret etti. Mesai arkadaşlarının tek tek elini sıkan Başkan Hürriyet, “Değerli mesai arkadaşlarım, hepinize kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.