- Gündem

Başkan Hürriyet ve ekibi, mesaiye personeli ziyaret ederek başladı

Başkan Hürriyet ve yeni yönetim kadrosu, mesaiye personele ‘günaydın’ diyerek başladı

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Başkan Hürriyet ve ekibi, mesaiye personeli ziyaret ederek başladı mask
Başkan Hürriyet ve ekibi, mesaiye personeli ziyaret ederek başladı
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ‘Güçlü Meclis, Güçlü Kadro’ diyerek çıktığı yolda 2’nci döneme merhaba dedi. Pazartesi günü mesaisine personeli ziyaret ederek başlayan Başkan Hürriyet’e CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, müdürler ve hizmet masası sorumluları eşlik etti. 

“KOLAYLIKLAR DİLİYORUM”

Başkan Hürriyet ve ekibi 9’uncu kattan başlayarak tüm müdürlükleri ziyaret etti. Mesai arkadaşlarının tek tek elini sıkan Başkan Hürriyet, “Değerli mesai arkadaşlarım, hepinize kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.
# ilçe, Meclis, chp, hizmet, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ziyaret

29 Nis 2024 - 13:16 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.244.460 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL