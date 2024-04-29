Başkan Hürriyet ve ekibi, mesaiye personeli ziyaret ederek başladı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ‘Güçlü Meclis, Güçlü Kadro’ diyerek çıktığı yolda 2’nci döneme merhaba dedi. Pazartesi günü mesaisine personeli ziyaret ederek başlayan Başkan Hürriyet’e CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, müdürler ve hizmet masası sorumluları eşlik etti.
“KOLAYLIKLAR DİLİYORUM”
Başkan Hürriyet ve ekibi 9’uncu kattan başlayarak tüm müdürlükleri ziyaret etti. Mesai arkadaşlarının tek tek elini sıkan Başkan Hürriyet, “Değerli mesai arkadaşlarım, hepinize kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.