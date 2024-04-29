Uzman Doktor Gökçayoğlu vefat etti

Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde Çocuk Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Doktor Turhan Gökçayoğlu (59) bir süredir tedavi gördüğü hipofiz rahatsızlığı vefat etti.
İstanbul Pendik’te ikamet eden evli 2 çocuk babası Uzman Dr. Gökçayoğlu’nun cenazesi İstanbul Bayram Paşa Orta Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Seyrantepe Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan da başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi; “İlimiz Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde görev yapan çalışma arkadaşımız Uzm. Dr. Turhan Gökçayoğlu Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sağlık camiamıza baş sağlığı dilerim.”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.