İşletim Sistemlerine Göre Cep Telefonları



Cep telefonu modelleri geniş bir çeşitlilik içerisinde üretilir. Çeşitli teknoloji devleri tarafından üretilen cihazlar birçok özelliği doğrultusunda birbirinden farklılık gösterir. Bu durum ürünler içerisinden ihtiyaç doğrultusunda seçimlerin yapılmasını mümkün kılar. Akıllı cep telefonu modellerinde yer verilen işletim sistemleri de birbirinden farklı özelliklerin sunulmasını sağlar. Cep telefonu işletim sistemleri içerisinde Android ve iOS işletim sistemi yer alır. Her iki işletim sisteminin de yer verildiği çeşitli model seçenekleri mevcuttur.

● Apple markası tarafından üretilen cep telefonu modelleri iOS işletim sistemi ile birlikte geliştirilir. iOS işletim sistemi kullanımı ile birlikte birçok avantajı da beraberinde getirir. Apple markası tarafından geliştirilen iPhone serisi, iOS işletim sistemi ile birlikte kullanım sunar. Farklı seriler altında toplanan her model aynı işletim sistemi ile geliştirilir. Yalnızca işletim sistemleri arasında sürüm farkları bulunur. Bu durum ürünlerin fiyatlarına da etki edebilir. Örneğin iPhone 14 Pro Max fiyat ile iPhone 8 Plus fiyatları aynı değildir. Bunun nedeni işletim sistemi versiyonlarının birbirinden farklı olması.

● Android işletim sistemine sahip olan cihazlar da oldukça çeşitlidir. Samsung, Xiaomi, Huawei gibi markalar tarafından üretilen cihazlar Android işletim sistemi ile performans gösteren ürünler içerisinde yer alır. Samsung A34 cep telefonu modelinden Galaxy serisine kadar her modelde farklı bir Android işletim sistemi versiyonuna yer verilir. Xiaomi Poco X3 Pro cep telefonu modellerinden Redmi serisine kadar her cihazda da farklı Android işletim sistemi versiyonlarına yer verilir. Cihazlar içerisinden ihtiyaç doğrultusunda seçimlerin yapılması mümkündür.

Cep Telefonu Seçiminde İşletim Sistemi Önemli mi?

Cep telefonu seçiminde işletim sisteminin önemi oldukça büyüktür. Tüm akıllı cep telefonu modellerinin uygulama ve programlarını çalıştırmayı sağlayan işletim sistemi, oldukça büyük bir önem taşır. Çeşitli uygulamaların ve programların çalıştırılmasını sağlayan yazılım sistemleri, özellikleri ve fonksiyonları doğrultusunda birbirinden farklılık gösterir. Günümüzdeki cep telefonu modellerinde en yaygın şekilde kullanılan işletim sistemleri iOS ve Android olarak çeşitlilik gösterir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte de zaman içerisinde çeşitli özellikler ile birlikte geliştirilen işletim sistemleri, cihazların kullanımı sırasında birçok avantajın deneyimlenmesini sağlar. Çeşitli uygulamalar ile birlikte özelleştirilen bu sistemler, cihazın aynı zamanda pratik bir şekilde yönetilmesine de katkı sağlar. Bu nedenle cihaz seçiminde işletim sistemine dikkat edilmesi önerilir.

iOS İşletim Sistemi İle Android İşletim Sistemi Arasında Yer Alan Farklar

iOS ve Android işletim sistemleri arasında birçok farklılık bulunur. Bu temel farklılıklar kullanıcıların bilgisine sunulur. iOS işletim sisteminde izinlere yer verilmez. Bundan dolayı sadece Apple tarafından üretilen ürünlerde kullanılabilen iOS işletim sisteminde internet kullanımı için Safari web tarayıcısı bulunmaktadır. Android işletim sistemi kullanıcılar tarafından oldukça kolay bir şekilde özelleştirilebilir. Linux çekirdeği tarafından desteklenen Android işletim sistemi birbirinden farklı birçok cihazda yer alır. Bu nedenle Android işletim sistemine sahip olan cep telefonu modelleri geniş bir çeşitlilik içerisinde sunulur. iOS işletim sistemi ise yalnızca Apple marka cep telefonu modellerinde kullanıldığı için ve sık sık kontrol edilmesi sebebiyle kalite sorunu neredeyse hiç bulunmaz. Android cep telefonu modellerinde Android uygulamaları Google Play Store üzerinden alınır. iOS işletim sistemindeki uygulamalar ise App Store üzerinden alınır. iOS işletim sistemine sahip olan cihazların hızı her zaman aynı kalırken, Android cep telefonu modellerinde zamanla hız kayıpları meydana gelir. İşletim sistemlerinin her verildiği cep telefonu modellerine çeşitli markaların bünyelerinden ulaşabilir, istediğiniz ürünü tercih edebilirsiniz.