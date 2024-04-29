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İzmitli firmanın karavanları toplatılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İzmit'te karavan üretimi yapan firmalardan biri olan Dream House Caravan markasının bir modeli için toplatma kararı aldı

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
İzmitli firmanın karavanları toplatılacak mask

İzmit'te faaliyet gösteren Dream House Caravan markasının DRM101 ticari isimli e24 2018/858 00231 00 tip onayı numaralı, DHC1 tip, 1 varyant, 1 versiyon, Ol kategorisi ürününü aracı tip onayı belgesinde idari ve teknik şartları karşılamaması nedeniyle uygunsuz olduğu tespit etti.

TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN RİSKLİ

Bakanlık ürünün piyasaya arzın ivedilikle durdurulması, piyasada bulundurulmasını önlenmesi, piyasadan çekilmesi, geri çağrılması kararını verdi. Bakanlık elinde ürünü bulunduran kişi veya kurumların adı geçen ürünün karayolu trafik güvenliğini tehdit etme riski taşımasından dolayı söz konusu ürünlerini acilen kullanılmasının bırakıp aşağıda unvanı, iletişim bilgileri ve adresi yazılı firmaya göndermeleri uyarısında bulundu.
# tespit

29 Nis 2024 - 14:05 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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