İzmitli firmanın karavanları toplatılacak

İzmit'te faaliyet gösteren Dream House Caravan markasının DRM101 ticari isimli e24 2018/858 00231 00 tip onayı numaralı, DHC1 tip, 1 varyant, 1 versiyon, Ol kategorisi ürününü aracı tip onayı belgesinde idari ve teknik şartları karşılamaması nedeniyle uygunsuz olduğu tespit etti.
TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN RİSKLİ
Bakanlık ürünün piyasaya arzın ivedilikle durdurulması, piyasada bulundurulmasını önlenmesi, piyasadan çekilmesi, geri çağrılması kararını verdi. Bakanlık elinde ürünü bulunduran kişi veya kurumların adı geçen ürünün karayolu trafik güvenliğini tehdit etme riski taşımasından dolayı söz konusu ürünlerini acilen kullanılmasının bırakıp aşağıda unvanı, iletişim bilgileri ve adresi yazılı firmaya göndermeleri uyarısında bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.