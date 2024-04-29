Beytekin: ‘KOSTÜ’lü kardeşlerimizin sesi olacağız!’

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde (KOSTÜ) son dönemde yapılan zamlar ve taksitlendirme uygulamasının kaldırması ile öğrencilerin mağdur olduğu gündeme gelmişti. Saadet Partisi Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Furkan Beytekin konu ile alakalı, " İçinde bulunduğumuz ekonomik şartlarda öğrenci kardeşlerimiz yapılan bu zam karşısında zorlanmaktadır ve biz umut ediyoruz ki değerli üniversite yönetimi öğrenci kardeşlerimizin sesini duyacaktır " dedi.

Umut ediyoruz ki Üniversite Yönetimi Öğrenci Kardeşlerimizin Sesini duyacaktır.

İçinde bulunduğumuz ekonomik şartlar en çok üniversiteli kardeşlerimizi etkilemektedir. Öğrenci kardeşlerimizin gerek barınma gerekse yeme içme giderleri her geçen gün artmaktadır. Bununla birlikte KOSTÜ’de eğitim gören değerli öğrenci kardeşlerimiz ise yeni dönem kayıtlarında yapılan %120’lik zam ile karşı karşıya kalmışlardır. Gerek yapılan zam gerek ise önceki dönemlerde tanınan taksitlendirme imkanının kaldırılması öğrencilerimizi etkilemektedir. Bizler Genç Saadet Kocaeli olarak değerli öğrenci kardeşlerimizin sesi olmaya devam edeceğiz ve umut ediyoruz ki değerli üniversite yönetimi de öğrenci kardeşlerimizin bu sesini duyacaktır.