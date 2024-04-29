Getir açıkladı! O ülkelerden tamamen çekildi

Getir, yurt dışı pazarlarıyla ilgili resmi açıklama yaptı.
Bloomberg HT'nin haberine göre, açıklamada şirketin İngiltere, Avrupa ve ABD pazarından çıkma kararı aldığı duyuruldu.
Şirket, ABD iştiraki FreshDirect'in ise operasyonlarına devam edeceğini belirtti.
Açıklamada bu kararla şirketin finansal kaynaklarını Türkiye'ye odaklayacağı belirtildi.
Kaynak: cumhuriyet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.