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Getir açıkladı! O ülkelerden tamamen çekildi

Online teslimat uygulaması Getir; İngiltere, Avrupa ve ABD pazarından çıkma kararı aldığını duyurdu.

Getir açıkladı! O ülkelerden tamamen çekildi mask

Getir, yurt dışı pazarlarıyla ilgili resmi açıklama yaptı.

Bloomberg HT'nin haberine göre, açıklamada şirketin İngiltere, Avrupa ve  ABD pazarından çıkma kararı aldığı duyuruldu. 

Şirket, ABD iştiraki FreshDirect'in ise operasyonlarına devam edeceğini belirtti.

Açıklamada bu kararla şirketin finansal kaynaklarını Türkiye'ye odaklayacağı belirtildi.

Kaynak: cumhuriyet
# türkiye, ABD

29 Nis 2024 - 14:20 - Dünya

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