İzmit Belediyesi müdürlüklerinde devir teslim töreni yapıldı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yeni döneme ‘Güçlü Meclis, Güçlü Kadro’ diyerek merhaba dedi. Yeni yönetimini belirleyen Başkan Hürriyet, bugün müdürlükler için devir teslim töreni gerçekleştirdi.
“EMEK VE KATKILARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Görev süresini tamamlayan tüm müdürlere emekleri için teşekkür eden Başkan Hürriyet, göreve başlayan müdürlere başarılar diledi. 5 yıl boyunca emek veren tüm müdürlere plaket takdim eden Başkan Hürriyet, “Sizlerle yol yürümek kıymetliydi. Emekleriniz ve katkılarınız için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.