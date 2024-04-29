- Gündem

İzmit Belediyesi müdürlüklerinde devir teslim töreni yapıldı

Yeni döneme bayrak değişimi ile başlayan İzmit Belediyesi müdürlüklerinde devir teslim töreni gerçekleşti. Başkan Hürriyet, görev süresini tamamlayan müdürlere emekleri için teşekkür ederken göreve başlayan müdürlere başarılar diledi

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
İzmit Belediyesi müdürlüklerinde devir teslim töreni yapıldı mask
İzmit Belediyesi müdürlüklerinde devir teslim töreni yapıldı
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yeni döneme ‘Güçlü Meclis, Güçlü Kadro’ diyerek merhaba dedi. Yeni yönetimini belirleyen Başkan Hürriyet, bugün müdürlükler için devir teslim töreni gerçekleştirdi. 

“EMEK VE KATKILARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Görev süresini tamamlayan tüm müdürlere emekleri için teşekkür eden Başkan Hürriyet, göreve başlayan müdürlere başarılar diledi. 5 yıl boyunca emek veren tüm müdürlere plaket takdim eden Başkan Hürriyet, “Sizlerle yol yürümek kıymetliydi. Emekleriniz ve katkılarınız için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 
# yeni, Meclis, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet

29 Nis 2024 - 14:43 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.244.460 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL