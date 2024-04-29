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Hak-İş'ten 1 Mayıs açıklaması

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Kocaeli İl Başkanlığı 1 Mayıs İşçi Bayrağı vesilesiyle bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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Hak-İş'ten 1 Mayıs açıklaması mask

"Tam 135 yıl önce yoğun çalışma saatleri kuralsız , insan onuruna yakışmayan çalışma şartlarına baş kaldıran işçilerin mücadelesi tüm Dünya işçilerin mücadelelerine ışık tutmuş, yol olmuş bu günlere taşınmıştır. Bu günde 1 Mayıs emek ve dayanışma günü HAK-İŞ Konfederasyonu olarak emeğin başkenti Kocaeli’de Seka Park Kongre Merkezi önünde kutlayacak, Dünya ve Türkiye emekçileri ile dayanışma içinde olacağız.

TAŞERONLAŞMAYA HAYIR DİYECEĞİZ …

MEVSİMLİK İŞÇİLERİN SORUNU ÇÖZÜLSÜN DİYECEĞİZ…

ÜCRETLER ÜZERİNDEKİ AĞIR VERGİ BASKISI SON BULSUN …..

KAMUDA TÜM İŞÇİLER EŞİT İŞE EŞİT. ÜCRET ALINSIN DİYECEĞİZ…

Barış için, Özgürlükler  için, Haklar  için, Daha  güçlü sendikacılık için, Daha  çok demokrasi için, Sosyal  adalet için, İş  ve aş için, Sömürüsüz, baskısız, onurlu bir yaşam için, Filistin’de, Gazze’de soykırıma uğrayan binlerce çocuk ve kadın için, tüm Dünya’da katledilen mazlum ve mağdurlar için Alanlardan Haykıracağız. Teröre, Katillere, Sömürgecilere dur diyeceğiz,

DAHA ÇOK İSTİHDAM, DAHA ÇOK ÜRETİM, DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN, BARIŞ DOLU, AYDINLIK BİR GELECEK İÇİN 1 MAYIS DA ALANLARDA OLACAĞIZ.

1 MAYIS alanı olan Kocaeli Kongre Merkezi önünden saat :13;00 da binlerce HAK-İŞ üyesi ve emekçiler ile taleplerimizi seslendireceğiz, sesimizi tüm Dünya’ya haykıracağız.

HAK-İŞ Genel Başkanımız sayın Mahmut ARSLAN bey, HAK-İŞ’e bağlı tüm sendikaların genel başkanları ve üyelerinin katılacağı bu emek şölenine, işçi bayramına tüm emekçi kardeşlerimizi ve Kocaeli halkını bekliyoruz."

# türkiye, çalışma

29 Nis 2024 - 14:43 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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